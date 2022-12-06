Атака на аэродромы Энгельс и Дягилево может стать одним из стратегических провалов РФ — британская разведка 6 декабря, 10:04 Британская разведка оценила удары по военным аэродромам Дягилево и Энгельс (Фото:t.me/ShrikeNews)

По данным британской разведки, взрывы на военных аэродромах Энгельс и Дягилево, могут быть оценены как одни из наиболее стратегически значимых провалов обороны РФ с момента вторжения в Украину.

В сводке ведомства в Twitter ведомство отмечает, что причины взрывов не подтверждены.

«Однако, если Россия оценит эти инциденты как преднамеренную атаку, она, вероятно, сочтет их одними из наиболее стратегически значимых провалов своей обороны с момента вторжения в Украину», — говорится в сообщении.

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Разведка напоминает, что оба аэродрома находятся намного глубже на территории РФ: Энгельс расположен в более чем 600 км от территории, контролируемой Украиной.

Энгельс является основной оперативной базой российской авиации дальнего действия на западе России, где базируется более 30 тяжелых бомбардировщиков.

«Эти самолеты способствуют ядерному сдерживанию России, а также часто использовались для запуска обычных крылатых ракет по Украине», — говорится в сводке.

Разведка предположила, что после инцидента Россия временно перебросит бомбардировщики на аэродромы рассредоточения.

«Российское командование, вероятно, попытается выявить и применить суровые санкции к российским офицерам, которые считаются ответственными за допущение инцидента», — добавили в ведомстве.



Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-1 в Саратовской области.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате чего произошел взрыв.

В минобороны РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали.

6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске.