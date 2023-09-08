«Только начало». Разработчик раскрыл детали о «невидимых» картонных дронах СБУ, которые атаковали аэродром Курска

8 сентября, 15:34
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Испытания картонного беспилотника (Фото:Скриншот из видео operativnoZSU/Telegram)

Испытания картонного беспилотника (Фото:Скриншот из видео operativnoZSU/Telegram)

Картонные дроны, которые атаковали российский аэродром в Курске в ночь на 27 августа, «невидимы» для противовоздушной обороны РФ. Украина будет развивать их эффективность и возможности и в дальнейшем.

Источники NV в правоохранительных органах сообщали, что эти беспилотники — разработка СБУ. Неназванный представитель компании-производителя дронов раскрыл Телебаченню Торонто детали о них.

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По словам журналиста, беспилотники стоимость одного из которых около $1000 уничтожили техники россиян на десятки миллионов долларов. Собеседник проекта рассказал, что их разрабатывают почти год и применяли не впервые. Российская же пропаганда после атаки начала делать вбросы, что дроны изготовила австралийская компания SYPAQ.

«Это не один законченный самолетик, а комплекс технологий, которые можно воплощать под разные задачи, разные габариты и под разную полезную нагрузку[…] Это только начальная тестовая версия. Дальше будет», — сказал представитель разработчика.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1697251680365261057?s=20

Одним из ключевых преимуществ дрона называют то, что его «фактически не видят радары российской ПВО из-за радиопрозрачности большинства его элементов», а те, которые невозможно сделать радиопрозрачными, прикрывают по стэлс-технологиям.

Представитель разработчика рассказал, что средства радиоэлектронной борьбы россиян не смогли повлиять на эти дроны и их миссию — частично из-за того, что в этих беспилотниках не используют GPS-наведение.

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Очень ярких следов поражения после атаки на аэродром не было из-за специфики боеприпаса. Собеседник Телебачення Торонто говорит, что вес, «как у авиабомб ФАБ-250/500», беспилотники пока нести не могут, но боевая часть, которую применяли, «свою задачу выполнила».

Боеприпас работает по принципу некоторых моделей от HIMARS: его элемент поражения — тысячи шариков из карбида вольфрама. Он взрывается над целью, засыпая ими зону поражения.

«Речь идет не о десятках или сотнях, а о тысячах поражающих элементов в случае точного попадания[…] После такого попадания в большинстве случаев самолеты не подлежат восстановлению», — рассказал разработчик, добавив, что сотни тысяч таких дронов Украина сегодня производить не может, но достаточное количество для эффективного применения — да.

27 августа прозвучало несколько мощных взрывов в Курской области. На утро в Минобороны России заявили об успешном сбитии беспилотников, а местный губернатор сообщил о попадании беспилотника в многоквартирный дом.

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Позже в сети появились спутниковые снимки военного аэродрома под Курском после атаки дронов. Были повреждены четыре самолета СУ-30 и один МиГ-29. Также среди пораженных целей — радары комплекса С-300 и два ЗРК Панцирь.

30 августа представители Российского добровольческого корпуса (РДК) сообщили, что провели атаку на Курский аэродром в сотрудничестве с контрразведкой СБУ.

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Беспилотник Аэродром Беспилотники Курск Дроны Война России против Украины

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