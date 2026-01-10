Первым, кто запустил утку об атаке на резиденцию Путина, был министр иностранных дел РФ Лавров (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool)

Если бы не давление разведсообщества в США, наскоро склепанная история о «налете украинских дронов» на резиденцию диктатора Владимира Путина имела бы шансы на продолжение существования. Такое мнение в эфире Radio NV высказал военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде.

По его словам, расхождения в версиях российских ведомств были заметны с первой минуты.

«Министерство обороны [РФ] заявило, что 89 украинских дронов они уничтожили за сутки. И вдруг выходит [глава МИД РФ Сергей] Лавров, говорит, что нет, оказывается, на резиденцию в Валдае [летели БпЛА], был сбит 91 дрон. Ребята, вы согласовывайте между собой, вроде бы в одном городе живете», — саркастически высказался гость Radio NV.

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Также ему непонятно, откуда взялось предположение, что Путин в тот день, 29 декабря 2025 года, находился в своей резиденции Долгие Бороды на Валдае.

«Насколько я осведомлен из средств массовой информации, в основном он бывает в Москве, в Подмосковье. Что ему там делать? Ну, не знаю, наверное, кто-то ляпнул, возможно, из помощников, первое, что пришло в голову, в телефоне ляпнули, и пошло-поехало», — сказал Рустамзаде.

По его мнению, в современном мире нужно качественно «клепать ИПСО», учитывая технологические возможности выведения пропагандистов на чистую воду.

«Это была низкопробная ИПСО, и само собой она должна была провалиться. Хотя, если бы не давление разведсообщества в Соединенных Штатах Америки, возможно, эта ИПСО бы прокатила», — отметил эксперт.

«Атака» БПЛА на резиденцию Путина

Министерство обороны РФ вслед за министром иностранных дел страны-агрессора Лавровым заявило, что в период с 28 по 29 декабря российские средства ПВО отбили атаку 91 украинского беспилотника на резиденцию диктатора Владимира Путина в Новгородской области. Согласно этому заявлению, 50 из них сбили над Брянской и Смоленской областями РФ, которые даже не граничат с Новгородской.

Аналитики ISW опровергли заявления Лаврова о «ударе» Украины по резиденции Путина, отметив, что никаких доказательств этого нет. Также они подчеркнули, что жители Валдая не слышали работы ПВО ночью.

Президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент 29 декабря, заявил, что «сейчас не подходящее время для этого», и он выяснит, действительно ли атака произошла. Позже Трамп репостнул статью New York Post, в которой говорилось, что Путин придумал атаку на свою резиденцию, а 4 января сказал, что не верит в заявления России о «покушении».

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31 декабря The Wall Street Journal сообщило, что американские разведывательные службы пришли к выводу, что Украина не предпринимала попыток атаковать резиденцию Путина. По данным источников WSJ, соответствующую оценку предоставило Агентство национальной безопасности США, а ее выводы подтверждаются также оценкой Центрального разведывательного управления.