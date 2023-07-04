«Так случается». В ГУР загадочно прокомментировали новую атаку дронов на Москву
Юсов заявил, что ГУР традиционно не комментируют инциденты с дронами в РФ (Фото:Суспільне)
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов завуалированно прокомментировал атаку дронов на Москву утром во вторник, 4 июля.
В эфире национального телемарафона он отметил, что «так случается».
«Если говорить о Москве, то мы традиционно не комментируем это. Но так бывает, случается в жизни. Если российская 45 бригада спецназа занимается диверсиями в украинском тылу, то это означает, что что-то может прилететь по Москве. Так случается», — сказал Юсов.
Утром 4 июля в Новой Москве и Московской области РФ прогремели взрывы. Российские власти заявили об атаке пяти дронов, утверждая, что их сбили.
Российские пропагандисты и Telegram-каналы также написали о взрывах в районе сел Валуево, Акиньшино и Кривошеино в Новой Москве.
Россияне заявили, что московский аэропорт Внуково ввел ограничения по приему и выпуску самолетов. Их перенаправляли в Шереметьево и Домодедово.
Представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя атаку беспилотников на Москву, разразилась бредом о «акте терроризма», обвинив Запад и президента Украины Владимира Зеленского.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на обвинения Министерства иностранных дел РФ и заявил, что терроризм — это действия страны-агрессора, а не Запада или Украины.
30 мая Москву также атаковали беспилотники. По данным российских пропагандистов, два дрона попали в жилые дома.
По информации Baza, в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, большинство из которых — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.
Один из беспилотников сбили недалеко от резиденции Путина Ново-Огарево.