«Так случается». В ГУР загадочно прокомментировали новую атаку дронов на Москву 4 июля, 15:57 Юсов заявил, что ГУР традиционно не комментируют инциденты с дронами в РФ (Фото:Суспільне)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов завуалированно прокомментировал атаку дронов на Москву утром во вторник, 4 июля.

В эфире национального телемарафона он отметил, что «так случается».

«Если говорить о Москве, то мы традиционно не комментируем это. Но так бывает, случается в жизни. Если российская 45 бригада спецназа занимается диверсиями в украинском тылу, то это означает, что что-то может прилететь по Москве. Так случается», — сказал Юсов.

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Утром 4 июля в Новой Москве и Московской области РФ прогремели взрывы. Российские власти заявили об атаке пяти дронов, утверждая, что их сбили.

Российские пропагандисты и Telegram-каналы также написали о взрывах в районе сел Валуево, Акиньшино и Кривошеино в Новой Москве.

Россияне заявили, что московский аэропорт Внуково ввел ограничения по приему и выпуску самолетов. Их перенаправляли в Шереметьево и Домодедово.

Представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя атаку беспилотников на Москву, разразилась бредом о «акте терроризма», обвинив Запад и президента Украины Владимира Зеленского.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на обвинения Министерства иностранных дел РФ и заявил, что терроризм — это действия страны-агрессора, а не Запада или Украины.

30 мая Москву также атаковали беспилотники. По данным российских пропагандистов, два дрона попали в жилые дома.

По информации Baza, в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, большинство из которых — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Один из беспилотников сбили недалеко от резиденции Путина Ново-Огарево.

