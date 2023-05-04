Подоляк назвал признаки инсценировки Россией атаки дронов на Кремль 4 мая, 12:23 В момент взрыва беспилотника над куполом Кремля там находились два человека, их зафиксировали камеры (Фото:Скриншот видео Раньше всех. Ну почти/Telegram)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал атаку беспилотников на Кремль «абсолютной инсценировкой».

В своем Twitter он перечислил признаки, которые указывают на это.

«Кремль, дрон, два организатора на лестнице Сенатского дворца, 12-часовая пауза перед публикацией, одновременное появление видео с разных ракурсов — инсценировка. Абсолютная», — отметил советник главы ОП.

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Подоляк подчеркнул, что реальностью является умышленное убийство Россией гражданских в Херсоне и демонстративное размещение оккупантами больших объемов взрывчатки в одном из турбинных залов ЗАЕС.

«Правильно расставляйте приоритеты», — призвал он.

Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Владимира Путина заявила, что Украина якобы пыталась нанести удар по Кремлю. По версии пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, тот в это время работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. При этом кремлевский режим обвинил Украину в «покушении» на Путина. После сообщения Кремля в Сети начали активно распространяться видео инцидента.

Спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у Киева нет информации о возможных ночных атаках беспилотников на Кремль, и назвал это нагнетанием ситуации перед 9 мая.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что инцидент — попытка России перехватить информационную инициативу и оправдать свои военные преступления в Украине. Он предположил, что российские оккупанты могут готовить масштабный теракт.



Владимир Зеленский позже также подчеркнул, что Украина не атаковала «ни Путина, ни Москву» и защищает свою территорию.