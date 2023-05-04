Атака на Кремль: Россия не должна использовать инцидент для эскалации войны — Боррель 4 мая, 15:54 Жозеп Борель (Фото:www.flickr.com/Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperació)

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал Россию не использовать атаку дронов на Кремль как оправдание для дальнейшей эскалации войны, сообщает CNN.

По его словам, вероятная атака на Кремль может стать поводом для РФ, чтобы увеличить интенсивность обстрелов территории Украины и мобилизовать большее количество своих военных.



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«Я знаю об этом, видел новости, и я слышал президента Зеленского. И президент Зеленский заявил очень четко, что Украина не имеет отношения к этим атакам», — заявил Боррель, подчеркнув, что украинские военные защищают свою страну, но воюют на своей территории.

"Мы призываем Россию не использовать эту вероятную атаку как оправдание для того, чтобы продолжать эскалацию войны", - заявил главный дипломат ЕС.

3 мая пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Украина ночью атаковала Кремль двумя беспилотниками. По его словам, Киев пытался убить Владимира Путина.

Также Песков обвинил США в причастности к якобы нападению беспилотника на Кремль. По его словам, выбирает цели Вашингтон, а Украина якобы выполняет планы США. Он также добавил, что Москва рассматривает разные варианты ответа на атаку, но не уточнил, какими они могут быть.

В свою очередь, Украина отвергла свою причастность к атаке: об этом заявили президент Владимир Зеленский, советник главы ОП Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников.



Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби обвинения России в причастности США к атаке Кремля назвал «бессмысленными».