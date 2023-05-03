Белый дом проведет брифинг для сенаторов США из-за атаки дронов на Кремль — Politico 3 мая, 20:30 Белый дом (Фото:REUTERS/Molly Riley)

Администрация президента США Джо Байдена в среду, 3 мая, проведет брифинг по атаке дронов на Кремль для комитета Сената по разведке.

Об этом сообщает Politico.

По данным издания, брифинг пройдет в 14:30 по местному времени (21:30 по киевскому).

Два неназванных американских чиновника в комментарии СМИ заявили, что в администрации президента США Джо Байдена все еще работают над тем, чтобы подтвердить, была ли предполагаемая атака осуществлена Киевом, проведена проукраинской группой или же это была операция России.

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Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Владимира Путина заявила, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю.

Путин якобы не пострадал. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что он работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.



Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не атаковала территорию России.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что инцидент — попытка России перехватить информационную инициативу и оправдать свои военные преступления в Украине. Он предположил, что российские оккупанты могут готовить масштабный теракт.