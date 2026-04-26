В Румынии в третий раз за выходные обнаружили обломки дрона

Представители румынской армии осматривают место падения одного из дронов вблизи села Векерень в уезде Тулча, 25 апреля 2026 года (Фото: Inquam Photos via REUTERS)

В Румынии уже в третий раз за выходные обнаружили обломки дрона после атаки России на Украину в ночь с 24 на 25 апреля.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

Фрагмент беспилотника обнаружили в уезде Тулча между населенными пунктами Лункавица и Векерень.

Место обнаружения фрагментов охраняют сотрудники румынского Министерства внутренних дел, а представители Минобороны и разведки Румынии выехали, чтобы провести расследование ситуации и собрать фрагменты для экспертизы.

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До этого об обнаружении фрагментов беспилотника в Румынии Министерство обороны страны сообщило утром 25 апреля.

Отмечалось, что радары зафиксировали беспилотники возле румынского воздушного пространства, из-за чего в два часа ночи были подняты в воздух истребители британских Военно-воздушных сил Eurofighter Typhoon.

Население в уезде Тулча было предупреждено о воздушной угрозе через систему RO-ALERT.

Самолеты Eurofighter Typhoon зафиксировали радарный контакт с целью, которая находилась примерно в 1,5 км от Рени, над территорией Украины. Пилотам было разрешено поражать беспилотники.

Жители города Галац сообщили в 02:31 о падении объекта.

По предварительным оценкам, было повреждено вспомогательное здание в одном из хозяйств и электростолб, серьезных разрушений нет. В нескольких местах в этом районе обнаружили обломки дронов, жертв не зафиксировано.

Министерство обороны Румынии решительно осудило безответственные действия РФ, подчеркнув, что они представляют новую угрозу для региональной безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

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Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла России из-за падения российского беспилотника в районе города Галац.

Позже Министерство обороны Румынии сообщило, что в районе фермы возле села Векерень в уезде Тулча, возле границы с Украиной нашли обломки еще одного дрона.

Армия страны-агрессора России ночью 25 апреля массированно атаковала Украину дронами. В частности под ударом была Одесская область, где были разрушены и повреждены жилые дома и объекты припортовой инфраструктуры. В результате ударов пострадали два человека, также возникли пожары.