В РФ заявили о второй за утро атаке дрона и работе ПВО под Москвой 21 августа, 09:02 Беспилотник якобы сбили на подлете к Москве (Фото:Astra/Telegram)

После 8:00 в понедельник, 21 августа, в минобороны страны-агрессора России сообщили об атаке еще одного дрона на Москву. Его якобы удалось сбить в Московской области.

Как сообщают пропагандисткие РИА Новости, ударный беспилотник якобы удалось уничтожить на Инстринским районом российского региона.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дрон уничтожили на подлете к Москве. Он утверждает, что разрушений и пострадавших якобы нет.

Видео дня

В Сети появились видео, на которых зафиксирована работа российского ПВО и слышны взрывы.

Аэропорты Внуково и Домодедово временно закрывали, но около 8:30 возобновили прием рейсов.

Отмечается, что из-за ограничений аэропорт Казани принял четыре авиарейса.

Ранее 21 августа уже сообщали об атаке «украинского дрона».

В ночь на 18 августа в Подмосковье и столице России прогремели взрывы. Некоторые ресурсы сообщили о «взрыве беспилотника» возле одной из башен Москва-Сити, опубликовав видео, на котором россиянка рассказывает, что «Сити опять подорвали». Из-за атаки в Москве закрывали все аэропорты.

В течение последнего месяца власти Москвы часто сообщают о налетах дронов. 30 июля столицу атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где расположены офисы нескольких российских министерств.

В ночь на 1 августа Москву снова атаковали беспилотники. По словам мэра Сергея Собянина, один из дронов попал в небоскреб, который был атакован за два дня до этого.