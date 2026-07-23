В Белгороде и окрестностях после атак дронов поражена четверть заправок — росСМИ

23 июля, 22:01
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В период с 19 по 23 июля в Белгороде и близлежащих населенных пунктах дроны атаковали 19 из 71 автозаправки, пишут местные СМИ (Фото: t.me/belpepel)

В период с 19 по 23 июля в Белгороде и близлежащих населенных пунктах дроны атаковали 19 из 71 автозаправки, пишут местные СМИ (Фото: t.me/belpepel)

В Белгороде и Белгородской агломерации РФ беспилотники массированно атакуют автозаправочные станции. За последние несколько дней под удар попала более четверти всех АЗС.

Об этом сообщает 23 июля местное издание Пепел.Белгород.

Согласно опубликованным результатам подсчетов, в период с 19 по 23 июля в Белгороде и близлежащих населенных пунктах дроны атаковали 19 из 71 автозаправки.

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Таким образом, в результате ударов было поражено 26,7% от общего количества заправок в городе и пригородах — причем на многих объектах возникали пожары, повреждены оборудование и заправочная инфраструктура.

t.me/belpepel
Фото: t.me/belpepel
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Страна-агрессор РФ в последние месяцы также чаще атакует АЗС в Украине. Вечером 22 июля россияне повредили две АЗС в Сумах.

23 июня стало известно, что в Алексеевке (Белгородская область) страны-агрессора РФ был нанесен ракетный удар по меловому заводу, причем сообщалось, что «здание завода было практически уничтожено».

Позднее в ночь на 4 июля в российском Белгороде прогремели взрывы. После удара в городе фиксировали перебои с электричеством и водоснабжением. Вспыхнул пожар на ТЭЦ Луч.

В ночь на 7 июля в Белгороде прогремела серия взрывов — после в городе фиксировались перебои с электричеством и водоснабжением.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Заправки АЗС атака дронами Война России против Украины Белгород

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