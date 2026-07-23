В период с 19 по 23 июля в Белгороде и близлежащих населенных пунктах дроны атаковали 19 из 71 автозаправки, пишут местные СМИ (Фото: t.me/belpepel)

В Белгороде и Белгородской агломерации РФ беспилотники массированно атакуют автозаправочные станции . За последние несколько дней под удар попала более четверти всех АЗС.

Об этом сообщает 23 июля местное издание Пепел.Белгород.

Согласно опубликованным результатам подсчетов, в период с 19 по 23 июля в Белгороде и близлежащих населенных пунктах дроны атаковали 19 из 71 автозаправки.

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Таким образом, в результате ударов было поражено 26,7% от общего количества заправок в городе и пригородах — причем на многих объектах возникали пожары, повреждены оборудование и заправочная инфраструктура.

Фото: t.me/belpepel

Страна-агрессор РФ в последние месяцы также чаще атакует АЗС в Украине. Вечером 22 июля россияне повредили две АЗС в Сумах.

23 июня стало известно, что в Алексеевке (Белгородская область) страны-агрессора РФ был нанесен ракетный удар по меловому заводу, причем сообщалось, что «здание завода было практически уничтожено».

Позднее в ночь на 4 июля в российском Белгороде прогремели взрывы. После удара в городе фиксировали перебои с электричеством и водоснабжением. Вспыхнул пожар на ТЭЦ Луч.

В ночь на 7 июля в Белгороде прогремела серия взрывов — после в городе фиксировались перебои с электричеством и водоснабжением.