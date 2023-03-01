Что не так со вчерашней атакой украинских беспилотников на Россию — военный

1 марта, 19:03
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Упавший в Московской области беспилотник 28 февраля (Фото:Baza via Telegram)

Упавший в Московской области беспилотник 28 февраля (Фото:Baza via Telegram)

Военнослужащий и волонтер Юрий Касьянов в интервью Radio NV перечислил недостатки вчерашней атаки беспилотников, которые он считает украинскими, на Россию.

«К сожалению, у нас не все беспилотники долетели до цели. Большинство — то, что мы знаем из СМИ, не долетели, упали по разным причинам», — сказал Касьянов.

https://www.youtube.com/watch?v=C6VYgfOH3to

Военный считает, что операция была подготовлена плохо, вероятными причинами чего он назвал «штурмовщину, когда командование говорит: давайте, давайте, бегом, надо это сделать», малый опыт людей, которые этим занимаются, или «действительно слабые технические решения, которые не позволили успешно завершить операцию».

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Он также отметил, что для эффективного налета нужно в десять раз больше беспилотников.

«Вот этот налет, я посчитал, восемь аппаратов, возможно, там было 10, я не знаю, я не владею ситуацией. Это не налет. На самом деле наш налет в сутки должен составлять там 100 аппаратов, улетевших в сторону Российской Федерации. Мы можем это делать. Мы можем себе это позволить. Это даже очень недорого по сравнению с тем, сколько воруют на войне разные наши чиновники или сколько нам дают помощь наши союзники», — сказал Касьянов.

28 февраля переполох в России спровоцировала волна появления беспилотников.

В городе Туапсе в Краснодарском крае произошел большой пожар на нефтебазе Роснефти. По предварительным данным, на ее территории взорвались два дрона. Российские СМИ и Телеграм-каналы сообщили, что повреждения получила бойлерная, на месте обнаружены два воронки глубиной полтора метра (по некоторым данным, примерно в 100 метрах от нефтехранилища). А по данным издания Astra, в 30 метрах от места взрывов расположена казарма с военными Минобороны РФ.

В первой половине дня над Санкт-Петербургом на несколько часов закрыли воздушное пространство из-за неизвестного объекта в небе. В городе ввели план Ковер, который объявляют «при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неизвестных объектов». В воздух над городом подняли российские истребители (вероятно Су-35 и МиГ-31), а гражданские рейсы перевели в «зону ожидания». Местный аэропорт Пулково некоторое время не принимал и не отправлял самолеты, воздушное пространство было закрыто в радиусе 200 км. Российский Телеграм-канал 112 сообщил, что спровоцировавший переполох объект был «похож на большой беспилотник».

В Подмосковье беспилотник упал рядом с объектом Газпрома в Коломенском районе. По данным российских Телеграм-каналов, БПЛА обнаружили в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции. В результате падения дрона взрыва якобы не произошло.

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В Адыгее местные власти сообщили о падении «неустановленного летательного аппарата». Падение было зафиксировано в районе поселка Новое Гиагинского района.

В Брянской области беспилотники повредили башню пункта наблюдения ФСБ. По данным телеграм-канала ASTRA, инцидент произошел еще утром 27 февраля. Три беспилотника атаковали пункт технического наблюдения пограничного управления ФСБ в Сивском районе региона. Вышка была выведена из строя.

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Кроме того, 28 февраля, над Суражским районом области был сбит еще один беспилотник, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он утверждает, что беспилотник был украинским, а пострадавших и разрушений якобы нет.

В Белгороде еще 27 февраля вечером местные власти заявили об обнаружении обломков трех БПЛА. Сообщалось о выбитых окнах и поврежденных автомобилях в результате вероятного падения беспилотников.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины радио NV

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