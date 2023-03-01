Что не так со вчерашней атакой украинских беспилотников на Россию — военный 1 марта, 19:03 Упавший в Московской области беспилотник 28 февраля (Фото:Baza via Telegram)

Военнослужащий и волонтер Юрий Касьянов в интервью Radio NV перечислил недостатки вчерашней атаки беспилотников, которые он считает украинскими, на Россию.

«К сожалению, у нас не все беспилотники долетели до цели. Большинство — то, что мы знаем из СМИ, не долетели, упали по разным причинам», — сказал Касьянов.

Военный считает, что операция была подготовлена плохо, вероятными причинами чего он назвал «штурмовщину, когда командование говорит: давайте, давайте, бегом, надо это сделать», малый опыт людей, которые этим занимаются, или «действительно слабые технические решения, которые не позволили успешно завершить операцию».

Видео дня

Он также отметил, что для эффективного налета нужно в десять раз больше беспилотников.

«Вот этот налет, я посчитал, восемь аппаратов, возможно, там было 10, я не знаю, я не владею ситуацией. Это не налет. На самом деле наш налет в сутки должен составлять там 100 аппаратов, улетевших в сторону Российской Федерации. Мы можем это делать. Мы можем себе это позволить. Это даже очень недорого по сравнению с тем, сколько воруют на войне разные наши чиновники или сколько нам дают помощь наши союзники», — сказал Касьянов.

28 февраля переполох в России спровоцировала волна появления беспилотников.

В городе Туапсе в Краснодарском крае произошел большой пожар на нефтебазе Роснефти. По предварительным данным, на ее территории взорвались два дрона. Российские СМИ и Телеграм-каналы сообщили, что повреждения получила бойлерная, на месте обнаружены два воронки глубиной полтора метра (по некоторым данным, примерно в 100 метрах от нефтехранилища). А по данным издания Astra, в 30 метрах от места взрывов расположена казарма с военными Минобороны РФ.

В первой половине дня над Санкт-Петербургом на несколько часов закрыли воздушное пространство из-за неизвестного объекта в небе. В городе ввели план Ковер, который объявляют «при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неизвестных объектов». В воздух над городом подняли российские истребители (вероятно Су-35 и МиГ-31), а гражданские рейсы перевели в «зону ожидания». Местный аэропорт Пулково некоторое время не принимал и не отправлял самолеты, воздушное пространство было закрыто в радиусе 200 км. Российский Телеграм-канал 112 сообщил, что спровоцировавший переполох объект был «похож на большой беспилотник».

В Подмосковье беспилотник упал рядом с объектом Газпрома в Коломенском районе. По данным российских Телеграм-каналов, БПЛА обнаружили в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции. В результате падения дрона взрыва якобы не произошло.

В Адыгее местные власти сообщили о падении «неустановленного летательного аппарата». Падение было зафиксировано в районе поселка Новое Гиагинского района.

В Брянской области беспилотники повредили башню пункта наблюдения ФСБ. По данным телеграм-канала ASTRA, инцидент произошел еще утром 27 февраля. Три беспилотника атаковали пункт технического наблюдения пограничного управления ФСБ в Сивском районе региона. Вышка была выведена из строя.

Кроме того, 28 февраля, над Суражским районом области был сбит еще один беспилотник, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он утверждает, что беспилотник был украинским, а пострадавших и разрушений якобы нет.

В Белгороде еще 27 февраля вечером местные власти заявили об обнаружении обломков трех БПЛА. Сообщалось о выбитых окнах и поврежденных автомобилях в результате вероятного падения беспилотников.