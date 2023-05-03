«Прием от наших противников». На Банковой назвали удар беспилотников по Кремлю «нагнетанием ситуации» Россией перед 9 мая
В ночь на 3 мая Кремль атаковали беспилотники, Москва обвинила Украину (Фото:Скриншот видео Раньше всех. Ну почти/Telegram)
У Киева нет информации о возможных ночных атаках беспилотников на Кремль, это нагнетание ситуации перед 9 мая, заявил спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
«То, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников», — сказал он в комментарии ВВС Украина.
Никифоров напомнил, что Зеленский неоднократно заявлял о том, что Украина направляет все имеющиеся силы и средства на «освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих».
Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Владимира Путина заявила, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю.
Российская пропаганда утверждает, что военные и спецслужбы применили радиолокационную борьбу и вывели беспилотники из строя.
Путин якобы не пострадал. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что он работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.