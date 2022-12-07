«Огромный успех». Бутусов рассказал о стратегическом значении диверсии на российских авиабазах 7 декабря, 13:09 Российские бомбардировщики на авиабазе Энгельс в Саратове, 4 декабря (Фото:Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире Радио НВ рассказал о стратегическом значении диверсии на российских авиабазах Энгельс-2 и Дягилево.

«Атакой каких-то двух импровизированных самолетов (неизвестно какого года производства, вполне возможно, произведенных в 70-х годах) был сорван вылет трех стратегических ракетоносцев. Еще до начала операции она была существенно подорвана, существенно уменьшено количество ракет, которые Россия пыталась применить в своем ракетном залпе», — объяснил Бутусов в эфире Радио НВ.

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Журналист подчеркнул, что это облегчило работу украинской ПВО и сохранило значительное количество украинских объектов гражданской инфраструктуры, в частности систем жизнеобеспечения.

«Большой российский удар, который базировался именно на том, что он будет массированным с разных сторон, был значительно уменьшен. Его эффективность была подорвана. Это огромный успех», — подытожил он.

Бутусов также отметил высокую точность этой атаки.

«Удары беспилотниками были нанесены на опережение по двум базам, где готовились российские ракетоносцы для того, чтобы нанести удары по Украине. На фотографии поврежденного беспилотником ракетоносца Ту-22М3 на авиабазе Дягилево мы видим четко подвешенную крылатую ракету Х-22, которая применяется в ударах по Украине с этой авиабазы в частности», — сказал журналист.

По его мнению, перед атакой украинское командование получило информацию о характере действий противника, плане, замысле операции, на аэродромах были онаружены российские самолеты и именно по ним был нанесен удар.

Инфографика: НВ

Утром 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате чего произошел взрыв.

В минобороны РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали.

1 декабря немецкое издание Der Spiegel сообщало, что на российском аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области проводятся активные мероприятия, он переведен в состояние повышенной готовности.

