«Мы на финишной прямой». Зеленский о решении США по ATACMS для Украины

20 сентября, 09:38
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Пуск ракеты ATACMS (Фото:Минобороны США)

Пуск ракеты ATACMS (Фото:Минобороны США)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина «на финишной прямой», комментируя решение США о возможном предоставлении дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом он сказал в интервью CNN.

Зеленский в очередной раз подтвердил желание Киева получить американские ракеты большой дальности, заявив, что противоположное решение станет «потерей» для Украины.

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«Мы на финишной прямой, я в этом уверен», — сказал президент.

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После Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Зеленский отправится в Вашингтон, где встретится с президентом США Джо Байденом. СМИ писали, что во время его визита Соединенные Штаты не планируют объявлять о поставках ATACMS.

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Ранее ряд медиа сообщил, что Белый дом близок к предоставлению Украине дальнобойных ракет. Однако в Пентагоне официально этого не подтверждали.

Инфографика: NV
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Владимир Зеленский Война России против Украины ATACMS ракеты

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