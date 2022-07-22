Советник Байдена заявил, что США не готовы передать Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км 22 июля, 23:40 Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине ракеты дальностью 300 километров для РСЗО HIMARS.

Во время выступления на форуме по безопасности в Аспене в пятницу, 22 июля, он сказал, что президент США Джо Байден не готов поставлять Украине определенные силы и средства.



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«Среди них — ракеты большой дальности, ATACMS, у которых дальность 300 км. Потому что он считает, что, в то время как ключевая цель США — делать все необходимое, поддерживать и защищать Украину, другая ключевая цель — сделать так, чтобы мы не дошли до ситуации, в которой приближаемся к Третьей мировой войне», — объяснил Салливан.

Он добавил, что при этом Байден одобрил передачу Украине высокоточных снарядов для HIMARS, а США в том числе поставляют Киеву различные БПЛА, которые эффективно используют защитники Украины.

Инфографика: НВ

Инфографика: НВ

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сказал, что поставки вооружений будут зависеть от нужд Украины и ситуации на поле боя. Он уточнил, что сейчас США поставляют Украине снаряды для HIMARS дальностью 80 километров.

Министр обороны Украины Алексей Резников выражал уверенность, что Украина получит ракеты для РСЗО HIMARS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.



В конце мая Джо Байден говорил, что США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые способны достичь территории страны-агрессора России. Позже в Госдепе уточнили, что Вашингтон не поставляет ракеты большой дальности «для использования за пределами поля боя в Украине».

Украина обязалась не применять высокоточное оружие, в том числе РСЗО HIMARS, по объектам на территории России.

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