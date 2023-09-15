Для контрнаступления. США могут отправить Украине ограниченное количество ракет ATACMS — WSJ 15 сентября, 17:54 Запуск ракеты ATACMS из РСЗО М270 в Южной Корее в 2017 году (Фото:Минобороны Республики Корея)

США приближаются к принятию решения о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS, сообщает The Wall Street Journal в пятницу, 15 сентября.

По словам собеседников WSJ в Белом доме, президент США Джо Байден еще не одобрил поставки ракет, но его администрация решила снова рассмотреть возможность передачи ATACMS этой осенью для поддержки контрнаступления Сил обороны.



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Источники WSJ заявили, что несколько факторов побудили Белый дом «взглянуть по-новому» на возможность поставки ракет Украине. Возможно, на фоне опасений Пентагона, что США могут истощить свои запасы ракет, Вашингтон согласится передать ограниченное количество ATACMS. Также ожидается, что передача ATACMS будет зависеть от обещания Украины не использовать американское оружие для ударов по территории страны-агрессора России, пишет WSJ.

Американские чиновники также сказали, что до передачи Украине высокоточных боеприпасов GLSDB дальностью около 145 км еще «месяцы».

«Хотя ATACMS не помогут украинским войскам прорвать оборону [выстроенную российскими оккупантами на юге Украины] напрямую, официальные лица надеются, что они позволят Украине нанести удар по некоторым логистическим узлам и штабам, которые необходимы российским войскам для удержания захваченной украинской территории», — сказано в материале.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что президент США Джо Байден близок к принятию решения о передаче Украине ракет большой дальности ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский, по данным СМИ, встретится с Байденом на следующей неделе.



ABC News со ссылкой на источники сообщало, что США, вероятно, добавят ATACMS в будущий пакет военной помощи Украине.



По информации CNN, дискуссии об отправке Украине ATACMS в последние недели значительно активизировались. В Пентагоне официально не подтверждают, что близки к решению о поставках ATACMS.