США близки к одобрению передачи ракет большой дальности ATACMS Украине — WSJ 29 июня, 19:51 Ракеты ATACMS (Фото:andriy_ht/Twitter)

США близки к одобрению передачи ракетной системы большой дальности ATACMS Украине, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских официальных лиц.

Чиновники заявили, что вопрос находится на рассмотрении на самом высоком уровне. Официальные лица в США и Европе также увидели признаки того, что ранее неохотно настроенные круги правительства США, а именно Белый дом, пришли к выводу о настоятельной необходимости поддержать борьбу Украины в ближайшие недели.

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«На фоне внутренних беспорядков в России, где на выходных основатель отряда наемников Вагнера устроил неудавшийся мятеж, официальные лица США и Европы признали, что сейчас, возможно, пришло время нажать на газ», — говорится в материале.

Также высокопоставленный представитель министерства обороны Украины сообщил СМИ, что в последние недели Киев получил положительные сигналы от США относительно систем ATACMS. Киев сообщал, что ракеты большой дальности необходимы, в частности, для нанесения ударов по временно оккупированному Крыму.

Инфографика: НВ

Ранее Комитет Палаты представителей США по иностранным делам поддержал резолюцию, в которой призывает администрацию президента Джо Байдена предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

16 июня в Конгресс США подали законопроект об оборонном бюджете, который предусматривает выделение 80 миллионов долларов на закупку и передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что страны Запада не передают Украине дальнобойные американские ракеты ATACMS, потому что их не так много в мире, а также они до сих пор опасаются, что ВСУ будут наносить удары по территории РФ.