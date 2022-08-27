Почему Украине до сих пор не предоставили ATACMS? Рахманин объяснил логику сомнений Байдена 27 августа, 10:45 Предоставление Украине ракет ATACMS остается предметом дискуссий в США (Фото:defense.gov)

Белый дом колеблется с решением о предоставлении Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, поскольку пытается определить, насколько большим раздражителем для Владимира Путина это станет.

Такое мнение высказал народный депутат Сергей Рахманин, член комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

«Насколько я понимаю, они просто взвешивают за и против, имею в виду, прежде всего, администрацию Белого дома, лично президента Байдена. Они не могут, я так понимаю, определить для себя, будет ли это существенным раздражителем для Путина», — отметил Рахманин.

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Он напомнил, что предоставление ATACMS дало бы Украине преимущество в борьбе и смогло бы внести определенный перелом в ход боевых действий, или в худшем варианте - стать тем раздражителем, который заставит Путина «как человека, максимально отдаленного от реальности, "двинуться" и принять еще какие-либо более жесткие ответные меры». Поэтому США просчитывают риски, убежден нардеп.

«Если вы обращали внимание, любое вооружение давали не только с учетом того, насколько эффективно мы используем, а еще и с учетом того, как россияне на это будут реагировать. Ни для кого не секрет, что […] на Западе все равно опасаются возможности применения Путиным ядерного оружия, даже тактического. И понимая последствия для целой планеты, в таком случае они стараются не провоцировать его. Все еще думают, что есть какие-то вещи, которые могут быть для него значительным раздражителем», — добавил Рахманин.

По его мнению, есть и другой момент, также имеющий значение и влияющий на логику Байдена и администрации Белого дома. «Они сейчас находятся под критикой своих политических оппонентов, поэтому стараются не предоставлять драгоценное оружие, если совершенно не убеждены в том, что это действительно необходимо для того, чтобы не увеличивать аргументы против себя во внутренней борьбе между демократами и республиканцами», — пояснил нардеп.



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