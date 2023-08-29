Дальнобойное оружие. Резников заверил, что Украина получит ракеты ATACMS и Taurus 29 августа, 05:32 Власти Германии пока выступают против передачи Украине ракет Taurus (Фото:axesofevil2000/Wikimedia)

Министр обороны Алексей Резников выразил уверенность, что Украина получит дальнобойные ракеты ATACMS и Taurus.

Об этом он сказал на пресс-конференции, пишет Интерфакс-Украина.

«SCALP/Storm Shadow мы с вами получили. Сегодня по большому счету, на наш взгляд, присоединение правительства Германии к этой коалиции в виде Taurus абсолютно логично и реалистично. Я оптимистично смотрю. Тем более есть уже политические сигналы от их парламента. Мне кажется, в этом будет позитив», — отметил он.

Видео дня

Резников добавил, что в вопросе передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS тоже не видит «серьезных препятствий». Министр обороны пояснил, что США пред принятием такого решения должны тщательно просчитать количество ракет, которые они могут передать и сколько готовы производить.

Он также подчеркнул, что в этом вопросе уже нет «политических предостережений и красных линий».

«ATACMS и Taurus, я вам говорю — будут», — резюмировал министр.

12 июля президент США Джо Байден подтвердил, что рассматривает предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS. В Белом доме заявили, что он обсуждает такую возможность с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По данным WP, Вашингтон не передает ВСУ ATACMS из-за небольших собственных запасов.

Инфографика: NV

26 июля председатель комитета Бундестага по вопросам оборонной политики, представитель Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил о необходимости предоставить дальнобойные ракеты Taurus для нужд Сил обороны Украины.

3 августа министр обороны ФРГ Борис Писториус в очередной раз заявил, что Германия не передаст Украине это вооружение из-за того, что США тоже не передают дальнобойные ракеты для нужд украинской армии.

Инфографика: NV

6 августа издание Der Spiegel отметило, что двое членов социал-демократической партии Германии, лидером которой является Шольц, выступают за то, чтобы ФРГ передала дальнобойные ракеты Taurus Украине.