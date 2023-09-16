«Не так просто, как кажется». Блинкен и Бербок объяснили, в чем сложность передачи Украине ракет ATACMS и Taurus 16 сентября, 07:28 Анналена Бербок и Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Правительства Германии и США активно обсуждают вопрос предоставления Украине баллистических ракет ATACMS и крылатых ракет Taurus, однако решение об их передаче является «комплексным».



Об этом заявили Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции в Вашингтоне, сообщает Голос Америки.

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«Аргументом в этом деле является то, что нужно прояснить несколько чувствительных вопросов. И если говорить о нашей системе Taurus, то это не так просто, как кажется на первый взгляд. Поэтому наше правительство, министр обороны, канцлер и я много обсуждали этот вопрос в последние недели», — заявила Бербок.

Она подчеркнула, что вероятные удары по России точно не является причиной, почему Германия опасается передавать Украине ракеты, и добавила, что каждая страна «имеет право наносить ответный удар».

Блинкен, комментируя вопрос о предоставлении американских ракет ATACMS, ответил, что передача оружия требует комплексных решений и подчеркнул важность соответствующих учений.

«Украинцы должны уметь использовать их эффективно. Но с новым сложным вооружением это требует учений. Также мы понимаем, что они должны обслуживать их, а это не происходит автоматически. К тому же, новые системы должны вписаться в целостную военную программу, которая должна помочь Украине достичь своей цели», — заявил он.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин может определиться, будет ли передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, через примерно одну-две недели.

Издание WSJ сообщало, что США приближаются к принятию решения о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS этой осенью для поддержки контрнаступления Сил обороны.

ATACMS и Taurus для Украины — что известно

12 сентября CNN сообщало, что вероятность положительного решения по ATACMS сейчас «намного выше», чем раньше. Похожую информацию публиковал ряд других крупных западных СМИ.

В Пентагоне, однако, пока не подтверждают информацию о том, что Соединенные Штаты близки к решению о предоставлении Украине дальнобойных ракет.

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Что касается Taurus, то министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия пока не в состоянии прийти к решению. Он также отметил, что возможное решение США по ATACMS не «разблокирует» аналогичное решение Германии по Taurus.

11 августа Der Spiegel сообщил, что правительство Германии изучает возможности предоставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие месяцы.

Канцлер Германии Олаф Шольц требует модифицировать их так, чтобы наносить удары по территории России было невозможно. Сам он отрицает свою нерешительность в отношении поставок Taurus.

Reuters писало, что Берлин уже ведет переговоры с производителем оружия MBDA о поставках Украине этих крылатых ракет.