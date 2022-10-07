Украина настаивает на передаче ATACMS. В США говорят о «разногласиях» относительно нанесения ударов по Крыму — WSJ 7 октября, 11:00 Стрельба из РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Украинские чиновники продолжают убеждать США в передаче Вооруженным силам ракет ATACMS для нанесения ударов вглубь захваченных Россией территорий, в частности, Крыма. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Украины и Конгресса США.



По их словам, ракеты большой дальности нужны Украине, в частности, для нанесения ударов по оккупированному полуострову, который Россия использует в качестве базы для запуска беспилотников иранского производства.

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«Нам нужны ракеты большой дальности для HIMARS. Следует поразить несколько целей на оккупированной украинской территории», — заявил военный атташе Украины в Вашингтоне генерал-майор Борис Кременецкий, не уточнив деталей.

В то же время американские чиновники утверждают, что ракеты большей дальности не являются необходимыми для нынешней борьбы Украины. По их мнению, Москва будет «рассматривать это как эскалацию». По словам представителя Конгресса, одной из причин, почему ATACMS не передают Киеву, являются «разногласия по нанесению ударов по целям в Крыму».

Также в Пентагоне говорят, что Украине якобы хватает тех реактивных снарядов для американских РСЗО, которые она уже имеет.

Как пишет WSJ, также США все больше заботятся о собственных запасах вооружений. Корпорация Lockheed Martin производит около 400 ракет в год и, по словам людей, знакомых с производством, может нарастить производство до 500. Пентагон отказался сообщить, сколько ATACMS есть в его арсенале

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал, что в США ведутся дискуссии о возможности предоставления Украине ракет ATACMS, но есть и «альтернативы» с дальностью чуть менее 300 км.

CNN сообщал, что Украина предложила США контроль над целями ВСУ, чтобы получить ATACMS.



Ракеты дальнего действия ATACMS позволили бы Украине выйти за пределы радиуса ударов в 70−80 км, который сейчас является максимальным для имеющихся у ВСУ систем залпового огня М-142 HIMARS и М-270 MLRS. ATACMS в модификациях М-48 и М-57 могут поражать цели на расстоянии до 300 км.

