В США продолжаются дебаты о передаче ATACMS Украине, но есть альтернатива с дальностью чуть меньше 300 км — Арахамия 5 октября, 20:58 Стрельба из РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

В США идут дискуссии по поводу возможности предоставления Украине ракет ATACMS, но есть и «альтернативы» с дальностью немного меньше 300 км. Об этом рассказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телемарафона.

По словам Арахамии, перед командировкой в США он общался с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и спрашивал, что будет считаться успехом украинской делегации, на что тот сказал «привезти ему четыре HIMARS». 4 октября США объявили о новом пакете помощи Украине, куда входят четыре РСЗО HIMARS. Арахамия отметил, что в пакет также входит «много других интересных вещей», необходимых защитникам Украины.

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«Мы просили, конечно, [ракеты] ATACMS для HIMARS. Там есть политические дебаты по этому поводу… Чтобы не раскрывать никаких секретов, есть еще альтернативы, и по этим альтернативам дебатов уже почти нет, потому мы можем скоро ждать такие возможности. Они немного меньше 300 км, но все же дальнобойные», — заявил нардеп.

Ракеты дальнего действия ATACMS позволили бы Украине выйти за пределы радиуса ударов в 70−80 км, который сейчас является максимальным для имеющихся у ВСУ систем залпового огня М-142 HIMARS и М-270 MLRS. ATACMS в модификациях М-48 и М-57 могут поражать цели на расстоянии до 300 км.

