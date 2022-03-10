«Отдайте ее русской матери». Астронавт NASA отказался от российской награды

10 марта, 03:56
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Медведев и Скотт Келли (Фото:StationCDRKelly/twitter)

Медведев и Скотт Келли (Фото:StationCDRKelly/twitter)

Астронавт NASA Скотт Келли, который совершал полеты в частности на российских кораблях Союз отказался от российской государственной награды За заслуги в освоении космоса. Это связано с войной России против Украины.

Об этом астронавт написал в своем Twitter.

Награду Келли получил в 2011 году от тогдашнего президента России Дмитрия Медведева.

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«Господин Медведев, я возвращаю вам российскую медаль За заслуги в освоении космоса, которую вы мне вручили. Пожалуйста, отдайте ее русской матери, чей сын погиб в этой несправедливой войне. Я отправлю медаль по почте в посольство России в Вашингтоне. Удачи», — написал Келли на русском.

https://twitter.com/StationCDRKelly/status/1501561522169868293

Астронавт NASA осуждает вторжение России в Украину.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия NASA Астронавт Война России против Украины

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