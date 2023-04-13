Не только Procter&Gamble, Auchan, Metro. Тысячи международных компаний спонсируют РФ в войне против Украины — интервью с главой НАПК Новиковым 13 апреля, 11:40 NV Премиум Александр Новиков, глава НАПК (Фото:НАПК)

Procter&Gamble, Auchan Holding, Metro Cash&Carry, Yves Rocher и Raiffeisen Bank International и тысячи других международных компаний спонсируют Россию в войне против Украины, заявил глава НАПК Александр Новиков.

В интервью Radio NV он рассказал, как в Украине борются с теми, кто решил зарабатывать деньги на крови и считает ли ошибкой закрытие публичного доступа к декларациям после начала масштабного вторжения.

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— Компании и бренды мирового масштаба продолжают работать в России. Можем ли мы определить количество таких компаний, которые, несмотря на вопросы репутации, решили оставаться и работать в Российской Федерации?

— Российская Федерация является главным распространителем вируса, которым является коррупция. И оставшиеся работать в России международные компании создают питательную среду для распространения этого вируса коррупции и рашизма и в Украине, и во всем мире. Очевидно, что они таким образом спонсируют войну.

НАПК ведет отдельный список крупнейших международных компаний, которые вносят наибольший вклад в спонсирование войны. На сегодняшний день мы внесли туда 21 компанию. Это Auchan, Metro, Procter&Gamble, Yves Rocher, Raiffeisen Bank и другие. Общий список компаний мы не составляли, но наши коллеги из Йельского университета ведут список тысяч международных компаний, которые остаются работать в России.

— Какова польза российскому режиму от компаний, которые сейчас остаются работать в России?