«Полноценное оружие российской агрессии». Кулеба намерен обсудить с главой МИД Франции скандал вокруг Ашана 17 февраля, 15:02 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планирует провести разговор с французской коллегой Катрин Колонной на фоне информации о вероятной помощи сети Auchan армии РФ.

Об этом он заявил в Twitter.

«В прошлом году я призвал мир бойкотировать Ашан за то, что он не вышел из России и не прекратил финансирование военных преступлений. Однако реальность похоже намного хуже: Ашан превратился в полноценное оружие российской агрессии», — написал Кулеба.

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17 февраля The Insider, Le Monde и Bellingcat опубликовали расследование, в котором говорится, что российское подразделение французской сети магазинов Ашан с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поставляло товары для российских оккупантов на временно оккупированные территории РФ. По данным СМИ, поставки позиционировались как «гуманитарная помощь», а кроме этого, Ашан также помогал военкоматам набирать мобилизованных среди своих работников.

Украинское подразделение сети магазинов Ашан обратилось в офис во Франции и требует объяснений относительно такой информации.