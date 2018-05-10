Асад сообщил, сколько денег потребуется для восстановления Сирии

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Башар Асад заявил, что Сирии потребуются миллиарды долларов

Башар Асад заявил, что Сирии потребуются миллиарды долларов

Президент Сирии Башар Асад заявил, что на восстановление Сирии потребуется от 200 до 400 миллиардов долларов. Об этом он заявил в интервью греческой газете Kathimerini

"Это будет стоить сотни миллиардов. Минимум 200 миллиардов долларов, и некоторые оценки поднимают сумму до почти 400 миллиардов долларов. Почему нет точной оценки? Потому что некоторые регионы находятся еще под контролем террористов, и мы не можем назвать точную сумму", — сказал Башар Асад.

Военно-политический конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что президент Сирии Башар Асад не может быть участником урегулирования конфликта в этой стране, потому что он применяет химическое оружие против собственного народа.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что глава Кремля Владимир Путин и его союзник Башар Асад своими действиями в Сирии "бросили вызов цивилизованному миру".

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