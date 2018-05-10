Асад сообщил, сколько денег потребуется для восстановления Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил, что на восстановление Сирии потребуется от 200 до 400 миллиардов долларов. Об этом он заявил в интервью греческой газете Kathimerini.

"Это будет стоить сотни миллиардов. Минимум 200 миллиардов долларов, и некоторые оценки поднимают сумму до почти 400 миллиардов долларов. Почему нет точной оценки? Потому что некоторые регионы находятся еще под контролем террористов, и мы не можем назвать точную сумму", — сказал Башар Асад.

Военно-политический конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что президент Сирии Башар Асад не может быть участником урегулирования конфликта в этой стране, потому что он применяет химическое оружие против собственного народа.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что глава Кремля Владимир Путин и его союзник Башар Асад своими действиями в Сирии "бросили вызов цивилизованному миру".