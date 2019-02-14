Асад и Ле Пен приедут в оккупированный Крым - СМИ Сегодня, 16:39 544 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Марин Ле Пен и Башар Асад собрались в оккупированный РФ Крым ЕРА

Президент Сирии Башар Асад и лидер французских ультраправых Марин Ле Пен собрались посетить оккупированный Крым, заявил сопредседатель оргкомитета Ялтинского форума Андрей Назаров, пишет ТАСС.

"Почетными делегациями пятого форума стали французская делегация, которую возглавит Марин Ле Пен, и Сирийская Арабская Республика, которая будет представлена Башаром Асадом”, - сообщил он.

Напомним, что Ялтинский международный экономический форум пройдет в оккупированном Крыму с 17 по 20 апреля.