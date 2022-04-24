Британия направит Украине 20 самоходных гаубиц AS-90 — СМИ

24 апреля, 19:52
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Британия направит Украине самоходные гаубицы AS-90 (Фото:gov.uk)

Британия направит Украине самоходные гаубицы AS-90 (Фото:gov.uk)

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Британия может отправить в Украину 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 и 45 тысяч снарядов, сообщает Daily Express со ссылкой на источники.

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Сообщается, что на следующей неделе гаубицы и снаряды будут отправлены в Польшу, где украинских военных научат, как их использовать и обслуживать.

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Британские гусеничные гаубицы AS-90 обладают дальностью действия 25 километров, высокой маневренностью и могут выпустить три снаряда менее чем за 10 секунд. Их броня достаточно крепкая, чтобы защитить экипаж из пяти человек от бронебойных снарядов.

Британия активизировала поставки Украине тяжелого вооружения на фоне перехода войны России против Украины в новую фазу.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Великобритания Военная помощь Поставки оружия Украина-Великобритания Война России против Украины

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