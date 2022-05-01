Западная артиллерия, которую передают Украине, изменит ход войны с Россией — Washington Post 1 мая, 22:19 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные стреляют в Запорожской области, 28 марта 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS / Stanislav Yurchenko)

Артиллерия, которую Украине передают страны Запада, изменит ход войны с Россией, говорится в статье Washington Post. Издание со ссылкой на американских чиновников и военных аналитиков пишет, что это даст старт «кровавому сражению умов», подкрепленному оружием дальнего радиуса действия.

Война России против Украины — главные события 1 мая

Поступление артиллерии в Украину заставит обе стороны действовать более ловко, если они стремятся избежать значительных потерь на фоне усиления боевых действий на востоке, считают эксперты.

Видео дня

Переход войны на стадию битвы артиллерии стал следствием неудачной попытки России быстро захватить всю территорию Украины, включая Киев. После того как российская армия была вынуждена покинуть север и боевые действия сконцентрировались на востоке, западные страны выразили готовность передать Украине тяжелую артиллерию. Ожидается, что война на Донбассе будет происходить с привлечением дальнобойного оружия, которое россияне уже использовали, в частности, для разрушения украинских городов.

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая вместе со своим канадским коллегой в Пентагоне в четверг, 28 апреля, сказал, что дальнобойная артиллерия станет "решающей" на следующем этапе войны. Канадские и американские инструкторы, как ожидается, научат небольшое количество украинских военных управлять 155-мм гаубицами, которые обе страны обязались передать Украине в ближайшее время.

США передадут 90 гаубиц и почти 190 тысяч артиллерийских снарядов к ним, из которых, по словам анонимного источника издания в Пентагоне, половина уже прибыла в Украину. Кроме того, Франция пообещала Киеву 155-мм самоходные артиллерийские установки Цезарь.

Новый запрос президента США Джо Байдена в Конгресс о выделении 33 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине также включает предложение о финансировании «артиллерии большой дальности более тяжелого калибра», рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, хотя он пока не уточнил, какие конкретно системы рассматриваются.

Другие союзники, такие как Великобритания и Швеция также могут отправить артиллерию, считают аналитики.

Сейчас Украина использует оружие советских времен. Таким образом, российские и украинские войска ведут перестрелки часто используя одинаковые системы, в том числе мощную 300-мм реактивную систему залпового огня Смерч, которая может стрелять на расстояние около 55 миль (около 90 км), а также старые 122-мм гаубицы, выпущенные еще в 1960-х годах.

Сравнение стоящей на вооружении России и Украины советской артиллерии и западных систем, которые передают Украине партнеры / Фото: Washington Post

Высокопоставленный чиновник из Пентагона отметил, что поскольку Запад продолжает присылать в Украину значительное количество артиллерии, «это может превратиться в битву».



По словам аналитиков, введение в войну разных западных артиллерийских орудий ускорит тактический сдвиг обеих сторон во время так называемой контрбатарейной войны, когда вооруженные силы ищут и выслеживают артиллерию противника, определяют ее местонахождение, а затем атакуют. При этом, объясняют эксперты, после атаки противника при контрбатарейной борьбе нужно переместить свои установки, чтобы не стать мишенью врага.

Аналитики подчеркивают, что для Украины особенно важна способность нацеливаться на российские артиллерийские подразделения, поскольку они ведут огонь по городам, разрушая жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

"Наличие большего количества украинских артиллерийских подразделений, ведущих контрбатарейный огонь, ухудшит способность России сидеть на месте, накапливая боеприпасы", - считает бывший офицер полевой артиллерии армии США Скотт Бостон, исследующий российскую армию для компании Rand Corp.

«Проблема, которую Украина и ее западные союзники стремятся навязать россиянам состоит в том, чтобы они никогда не имели уверенности, что штаб или ключевой состав боеприпасов или важное скопление огневых установок могут находиться неподвижно и не перемещаться очень долго», — считает эксперт.

Весомым фактором является предоставление Украине беспилотников и контрбатарейных радаров, которые могут понадобиться для ведения разведки и обнаружения вражеской артиллерии, которую часто маскируют камуфляжем и другими формами прикрытия.

Издание также напомнило, что президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 13 апреля просил Штаты предоставить американскую высокоточную артиллерийскую ракетную систему M142 HIMARS. Такое оружие способно быстро запускать снаряды, что особенно полезно для обстрела вражеских артиллерийских сил непосредственно перед тем, как они попытаются переместиться. Эксперты считают, что США могут согласовать поставку этих систем в ближайшие недели.

Аналитик Королевского института вооруженных сил в Лондоне Сэм Кренни-Эванс считает, что поставки западной артиллерии в Украину важные еще и потому, что Украина не всегда может найти новые снаряды для своих систем советской эпохи. В частности, их производят Польша, Болгария и несколько других союзников по НАТО, но гораздо больше стран производят боеприпасы для западного оружия. Он отмечает, что, хотя Запад и пообещал Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов, они могут быстро иссякнуть на фоне активных боевых действий. По его словам, оборонные подрядчики должны наращивать производство.

Бывший офицер полевой артиллерии армии США Скотт Бостон отметил, что применение артиллерии и других вооружений в Украине растет и будет расти.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.