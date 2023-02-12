Артиллерия и средства ПВО. Резников и Остин обсудили вопросы поставки дополнительного оружия Киеву 12 февраля, 12:07 Системы ПВО Patriot (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com)

Министры обороны Украины и США Алексей Резников и Ллойд Остин в ходе телефонного разговора обсудили вопросы поставок дополнительных систем ПВО и артиллерии Киеву.

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Эти и другие приоритетные вопросы будут обсуждены на предстоящей встрече в формате Рамштайна, которая состоится на следующей неделе в Брюсселе.

Видео дня

В то же время стороны обсудили важность скорейшего оказания военной помощи Киеву, обещанной на встрече контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в прошлом месяце.

Также министр Резников рассказал «о состоянии дел на местах в Украине».

Предыдущая встреча в формате Рамштайна состоялась 20 января.

По ее итогам было решено, что Украина получит от своих союзников:

Кроме того, США предоставят ВСУ:

59 боевых машин пехоты Bradley;

90 бронетранспортеров Stryker;

53 противоминностойкие транспортные средства ( MRAP);

350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности Хамви ( HMMWV).

Через несколько дней, 25 января, канцлер Германии Олаф Шольц официально объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут отправить в Украину уже до конца марта.