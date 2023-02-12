Артиллерия и средства ПВО. Резников и Остин обсудили вопросы поставки дополнительного оружия Киеву
Системы ПВО Patriot (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com)
Министры обороны Украины и США Алексей Резников и Ллойд Остин в ходе телефонного разговора обсудили вопросы поставок дополнительных систем ПВО и артиллерии Киеву.
Об этом сообщается на сайте Пентагона.
Эти и другие приоритетные вопросы будут обсуждены на предстоящей встрече в формате Рамштайна, которая состоится на следующей неделе в Брюсселе.
В то же время стороны обсудили важность скорейшего оказания военной помощи Киеву, обещанной на встрече контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в прошлом месяце.
Также министр Резников рассказал «о состоянии дел на местах в Украине».
Предыдущая встреча в формате Рамштайна состоялась 20 января.
По ее итогам было решено, что Украина получит от своих союзников:
- ПВО от Франции, Германии и Великобритании, в частности, батарею ЗРК Patriot;
- ракеты для Patriot, пусковые установки и обучение от Нидерландов;
- закупленные Канадой ЗРК NASAMS и снаряды к ней;
- танки Challenger 2 от Великобритании;
- БМП CV90 и САУ Archer от Швеции;
- 19 гаубиц от Дании;
- больше вертолетов, ПЗРК Stinger и другого оборудования от Латвии;
- большой пакет помощи от Эстонии, содержащий 155-мм снаряды для гаубиц и не только.
Кроме того, США предоставят ВСУ:
- 59 боевых машин пехоты Bradley;
- 90 бронетранспортеров Stryker;
- 53 противоминностойкие транспортные средства (MRAP);
- 350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности Хамви (HMMWV).
Через несколько дней, 25 января, канцлер Германии Олаф Шольц официально объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут отправить в Украину уже до конца марта.