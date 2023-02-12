Артиллерия и средства ПВО. Резников и Остин обсудили вопросы поставки дополнительного оружия Киеву

12 февраля, 12:07
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Системы ПВО Patriot (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com)

Системы ПВО Patriot (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com)

Министры обороны Украины и США Алексей Резников и Ллойд Остин в ходе телефонного разговора обсудили вопросы поставок дополнительных систем ПВО и артиллерии Киеву.

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Эти и другие приоритетные вопросы будут обсуждены на предстоящей встрече в формате Рамштайна, которая состоится на следующей неделе в Брюсселе.

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В то же время стороны обсудили важность скорейшего оказания военной помощи Киеву, обещанной на встрече контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в прошлом месяце.

Также министр Резников рассказал «о состоянии дел на местах в Украине».

Предыдущая встреча в формате Рамштайна состоялась 20 января.

По ее итогам было решено, что Украина получит от своих союзников:

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Слева направо на переднем плане: министр обороны Германии Борис Писториус, министр обороны США Ллойд Остин, министр обороны Украины Алексей Резников, немецкая авиабаза Рамштайн, 20 января (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay) Германия разочаровала, США вдохновили. Украине пока не дадут танки Leopard, но прочат большое наступление весной — итоги восьмого Рамштайна

Кроме того, США предоставят ВСУ:

  • 59 боевых машин пехоты Bradley;
  • 90 бронетранспортеров Stryker;
  • 53 противоминностойкие транспортные средства (MRAP);
  • 350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности Хамви (HMMWV).
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Формат Рамштайн. Следующая встреча министров обороны состоится 14 февраля

Через несколько дней, 25 января, канцлер Германии Олаф Шольц официально объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут отправить в Украину уже до конца марта.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   США Артиллерия ПВО Алексей Резников Ллойд Остин Рамштайн

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