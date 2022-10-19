В Италии по запросу США арестовали сына российского губернатора 19 октября, 22:19 В США установили участников российской схемы по покупке американских технологий военного назначения и венесуэльской нефти (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Прокуратура США в среду, 19 октября, обвинила пятерых россиян и двух трейдеров венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela в обходе санкций и участии в схеме по контрабанде венесуэльской нефти в Россию и Китай. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Россиянин Юрий Орехов был арестован в Германии 17 октября. Еще один подозреваемый Артем Усс (сын губернатора Красноярского края) арестован в Италии. США добиваются их экстрадиции, им грозит до 30 лет лишения свободы.



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Американский прокурор Бреон Пис заявил, что обвиняемые были пособниками олигархов и организовали схему незаконного получения американских военных технологий и венесуэльской нефти через подставные компании и с использованием криптовалюты.



В Минюсте США уточнили, что Орехов и еще одна россиянка Светлана Кузургашева закупали у американских производителей передовые полупроводники и микропроцессоры, которые могут использоваться в истребителях, ракетных системах, боеприпасах, радарах и так далее. Технологии двойного назначения получали потребители в России, в частности, подконтрольные россиянам Тимофею Телегину и Сергею Тулякову компании Радиоавтоматика, Радиоэкспорт и Абтроникс, которые обслуживают оборонный сектор РФ. Некоторые из компонентов, полученных преступным путем, обнаружили в российском вооружении, захваченном на поле боя в Украине.

Ранее в Министерстве финансов США заявили, что международные санкции лишили российский военно-промышленный комплекс возможности производить и обслуживать вооружение, которое «критически важно для операций в Украине».