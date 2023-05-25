Украина борется не просто за членство в НАТО, мы боремся и за само НАТО — Яценюк 25 мая, 15:26 Экс-премьер Арсений Яценюк выступил на открытии форума по безопасности в Киеве (Фото:КБФ)

Объединенная и свободная Европа невозможна без свободной Украины, которая победит в этой войне. А победив, Украина будет членом НАТО, подчеркнул председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014—2016 годах Арсений Яценюк.



Название нынешнего форума — «Борьба за НАТО» — несет двойное значение, подчеркнул Яценюк, открывая 15-й ежегодный КБФ в Киеве 25 мая.

«Мы как Украина боремся за членство в Альянсе. Но мы боремся и за само НАТО. За безопасность каждой страны-члена Альянса. Мы как Украина боремся за нашу и вашу свободу», — подчеркнул экс-премьер.

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Он убежден, что объединенная и свободная Европа невозможна без свободной Украины.

«Украина победит в этой войне. И Украина будет членом НАТО, — сказал председатель КБФ. — Есть много ответов, почему Украина должна получить членство в НАТО и ЕС и почему должна победить. Но сложные дипломатические ответы можно перевести простым языком: мы задолжали перед настоящим. Мы задолжали перед теми, кто был убит и замучен в Ирпене, Буче и Мариуполе. Мы задолжали перед детьми, которые потеряли своих родителей. Мы задолжали перед миллионами украинцев, которые хотят вернуться домой. И этот долг можно отдать только одним путем — гарантировать Украине безопасность, обеспечить, чтобы Украинское государство было под зонтиком НАТО».

Нынешнее поколение также задолжало тем, кого уничтожили в советских лагерях, кто годами жил под оккупацией Москвы, сказал Яценюк. «И этот долг также надо отдать — так же через расширение НАТО и расширение мировой демократии», — добавил он.

25−26 мая проходит 15-й ежегодный Киевский форум по безопасности За нашу и вашу свободу / Fighting for NATO с участием известных международных деятелей. В частности, будет сформирован Совет безопасности КБФ и принят позиционный документ с рекомендациями к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — главная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.



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