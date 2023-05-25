Яценюк о саммите НАТО: Пришло время принимать четкие решения, Украина уже заплатила за них невероятную цену 25 мая, 16:52 Яценюк: Не должно быть больше расплывчатых и странных меморандумов (Фото:Kyiv Security Forum / Twitter)

В решениях вильнюсского саммита НАТО должна быть определенность в отношении Украины, без расплывчатых деклараций, как в 2008 году. Об этом во время Киевского форума по безопасности сказал его председатель, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Он отметил, что является оппонентом так называемой стратегической неопределенности. «Для меня это звучит как нежелание принимать очень сложные, но правильные решения», — пояснил политик.

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Нет другого пути гарантировать безопасность для украинского народа и для всего европейского континента, кроме членства Украины в НАТО, подчеркнул он.



Яценюк подчеркнул важность единства всех государств-членов НАТО на саммите в Вильнюсе: «Не должно быть больше расплывчатых и странных меморандумов или деклараций, как это произошло в Бухаресте в 2008 году. Должна быть определенность и ясность».

«Пришло время принимать четкие решения. И Украина уже заплатила за них невероятную цену», — добавил экс-премьер.

25−26 мая проходит 15-й ежегодный Киевский форум по безопасности За нашу и вашу свободу / Fighting for NATO с участием известных международных деятелей. На форуме, в частности, будет сформирован Совет безопасности КБФ и принят позиционный документ с рекомендациями к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — основная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.



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