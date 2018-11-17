17 ноября 2018, суббота

Армянская апостольская церковь выступила против предоставления томоса Украине

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Верховный патриарх Гарегин II и Папа Римский Франциск

Верховный патриарх Гарегин II и Папа Римский Франциск

Армянская апостольская церковь не признает предоставление Украине томоса об автокефалии, заявил католикос всех армян, верховный патриарх Гарегин II, сообщает ТАСС.

"Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности. И в этом отношении никогда не может приветствовать шаги, которые направлены на разделение, расчленение церкви", – отметил Гарегин II.

Напомним, 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

Игорь Козловский о предоставлении томоса, объединение церквей и давление России

Больше новостей о предоставлении автокефалии УПЦ читайте в спецтеме НВ 

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