В поисках предателей. Западная пресса анализирует, как Россия реагирует на собственные неудачи в войне против Украины 23 мая, 20:22 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин разговаривает с министром обороны России Сергеем Шойгу после парада 9 мая в Москве (Фото:Maxim Shemetov / REUTERS)

Армия агрессора терпит поражение, а российское общество приближается к экономическому и социальному кризису — о чем пишут иностранные СМИ.

Перспективы победы России в ее войне против Украины тают, так что армия агрессора пытается перестроиться: там увольняют командиров, дробят боевые подразделения на меньшие формирования и активнее применяют артиллерию и другое дальнобойное оружие, пишет американская газета The Washington Post . Несмотря на это, международные обозреватели называют военную кампанию РФ против Украины нежизнеспособной, нереалистичной и, вероятно, лишенной шанса на победу.

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По словам главы Департамента внешней разведки Эстонии Микка Маррана, Россия проигрывает в Украине в военном, политическом и моральном плане, и исправить ситуацию без полномасштабной мобилизации не сможет. Впрочем, российский диктатор Владимир Путин продолжает грезить установлением контроля над значительной территорией Украины от Донбасса до Одессы и дальше до непризнанной молдавской республики Приднестровье.

«Возможно, мы будем видеть продолжающуюся военную кампанию, которая в определенной степени отделена от того, что является реалистичным, от того, что можно назвать разумным или выполнимым в долгосрочной перспективе», — прогнозирует Марран.

Неудачи россиян на поле боя уже привели к отставке нескольких военачальников. В частности, по данным британской разведки, за невзятие Харькова от работы был отстранен генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший российской элитной 1-й гвардейской танковой армией, а после затопления крейсера Москва в апреле в отставку, вероятно, был отправлен вице-адмирал Игорь Осипов, командовавший Черноморским флотом России. Об отстранении российских командиров разных уровней, а также о проблемах с боевым духом в рядах армии агрессора, сообщает и американская разведка.

По словам Скотта Бостона, бывшего офицера армии США, который анализирует войну в Украине для исследовательской компании RAND Corporation, масштабные проблемы с моралью подрывают способность Москвы достичь своих целей. В частности, некоторые подразделения российской армии отказываются выполнять приказы, а руководство не способно должным образом вооружить и прокормить своих военных. «[Россия] хорошо продемонстрировала, что ей плевать на своих людей, и они [военные] это понимают, — подчеркивает Бостон. — Это трудно не заметить».

Впрочем, хотя российские лидеры, может, и осознают, что их военная кампания буксует, они все еще не хотят признавать, что проигрывают войну, добавляет эксперт. Он не берется прогнозировать, сколько еще продлится вооруженный конфликт: даже после потери тысяч своих солдат агрессор может продолжать вести артиллерийские обстрелы на расстоянии. Но при этом Бостон признается, что траектория войны в Украине сбивает его с толку, ведь в 2008 году пятидневная война с Грузией обличила недостатки российской армии, и после этого она была реформирована.

«Но сейчас такое чувство, что они отвергли все, чему пытались научиться за последние десять лет, и вернулись к более удобному для себя старому стилю, — рассуждает эксперт. — Честно говоря, Красная Армия в 1944 году была более искусной в ведении огня и совершении маневров, чем многое из того, что продемонстрировала эта российская армия, и я не понимаю почему».

Тем временем на Россию продолжают давить санкции Запада. 22 мая министр транспорта РФ Виталий Савельев признал, что они уже «практически поломали всю логистику» страны. Об этом пишет и британское издание The Independent . Чиновник также заявил, что сейчас Россия вынуждена искать новые логистические коридоры.

Поскольку торговое эмбарго остановило значительную часть торговли по привычному маршруту из Санкт-Петербурга в Европу и через Суэцкий канал, РФ рассматривает альтернативные пути, включая коридор от Москвы через Центральную Азию в Индию. Также возможно увеличение грузопотока через прикаспийские порты — Астрахань, Оля и Махачкала, — которые, впрочем, могут не справиться с такой нагрузкой, предупредил Савельев.

В последние годы значение Азии для российского рынка растет, поскольку западные страны ударили по Москве последовательными раундами санкций против ее экономики. Через семь лет после того, как в 2014-м против РФ были введены санкции за аннексию Крыма, общая стоимость импортно-экспортных операций с Китаем выросла более чем в полтора раза, подсчитывает издание. Индия, также отказавшаяся рвать связи с Россией после ее полномасштабного вторжения в Украину, планирует увеличить объем экспорта в эту страну на $2 млрд, сообщает Bloomberg.

Но есть и другие препятствия для российской торговли. Из-за санкций со страной-агрессором перестали работать три крупнейших в мире судоходных компании — MSC, Maersk и CMA CGM. Свернули работу и другие иностранные бизнесы. Огромные московские торговые центры превратились в жуткие галереи закрытых витрин, где когда-то выставляли свои товары западные ретейлеры, пишет информационное агентство Associated Press . Через три месяца после вторжения в Украину жизнь в России существенно изменилась: многие обычные россияне почувствовали удар от «беспрецедентных и неожиданно масштабных залпов санкций со стороны западных правительств и экономических наказаний со стороны корпораций» по своему заработку и эмоциональному состоянию, пишет издание.

Хотя российским властям удалось своими регулирующими мерами восстановить курс рубля, который после начала войны против Украины потерял половину своей стоимости, экономическая активность в стране заметно страдает. «Мы сейчас видим ухудшение в широком диапазоне секторов, — признает Крис Вифер, аналитик консалтинговой компании Macro-Advisory со штаб-квартирой в Москве. — Компании предупреждают, что у них заканчиваются запасы запчастей. Многие компании переводят своих работников на неполный рабочий день, а другие предупреждают их, что вынуждены полностью закрыться. Потому есть реальный страх, что в течение летних месяцев безработица вырастет, а потребление, розничные продажи и инвестиции значительно упадут».

Между тем крепкий рубль делает российских экспортеров менее конкурентоспособными на мировом рынке, а также давит на бюджет: ведь средства в него поступают в иностранной валюте, а расходуются в рублях. «Так что чем крепче рубль, тем меньше у них [власти РФ] фактически есть денег на расходы», — объясняет Вифер.

Выход из страны таких иностранных гигантов как сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s и сеть торговли товарами для дома IKEA привел к потере десятков тысяч рабочих мест. Между тем тысячи россиян покинули страну, погружающуюся в абсолютный тоталитаризм. Впрочем, и такой побег осложнился: из-за запрета полетов из России и в Россию, который ввели 27 стран ЕС, США и Канада, дорога, например, из Москвы в эстонский Таллинн стала занимать 12 часов вместо 1,5. Оставшиеся граждане оказались в информационной изоляции из-за запрета соцсетей Facebook и Instagram, новостных интернет ресурсов BBC, Радио Свобода, Deutsche Welle и других, а также остановки работы таких российских медиа как Эхо Москвы и Новая газета.

Психологическая цена репрессий, запретов и ограниченных возможностей для обычных россиян будет потенциально высока, считают в Associated Press. Ведь широкая поддержка войны, которую демонстрируют российские соцопросы, может не соответствовать действительности. По словам эксперта Московского центра Карнеги Андрея Колесникова, в настоящее время российское общество брошено под пресс «агрессивного подчинения», и в дальнейшем деградация социальных связей в нем может ускориться.

«Обсуждение становится все более широким. Вы можете назвать своего соотечественника — такого же гражданина, но который по воле судьбы имеет другое мнение — предателем и считать его человеком неполноценным, — комментирует Колесников. — Вы можете, как и высшие государственные чиновники, свободно и достаточно спокойно спекулировать по поводу перспектив ядерной войны. Такое, бесспорно, никогда не допускалось в советское время, когда обе стороны [СССР и США] понимали, что вытекающий ущерб будет совершенно немыслим. Сейчас это понимание ослабевает, и это еще один признак антропологической катастрофы, с которым сталкивается Россия».

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