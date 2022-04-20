Все идет не по плану. Между Путиным и Генштабом Вооруженных сил России назревает конфликт — военный эксперт 20 апреля, 20:44 Цей матеріал також доступний українською Холодноярская пехота (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Война России против Украины — главные события 21 апреля

В интервью Радио НВ военный эксперт Олег Жданов рассказал, как российская и украинская армии уже сражаются за Донбасс, почему агрессор не имеет успеха и какой конфликт назревает между диктатором Владимиром Путиным и Генштабом Вооруженных сил России.

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— Что происходит на Донбассе? Это то, к чему готовилось военное руководство Украины, наблюдаете ли вы там какие-то другие процессы?

— Это меньше, чем мы ожидали от российских войск на Донбассе.

— С чем вы это связываете?

— С тем, что в Российской Федерации фактически провалилась скрытая мобилизация, а только оперативных резервов, которые могли бы приехать и вступить в бой, Россия не накапливала до начала войны. Они собирают по крохам ту группировку войск, которую завели на Донбасс. Хочу заметить, что на сегодняшний день примерно треть той группировки, которую они пытаются ввести на Донбасс, еще не готова к участию в боевых действиях — она до сих пор восстанавливает боеспособность, проходит доукомплектование и находится на территории Российской Федерации.

Поэтому это не совсем то, чего мы ожидали, но для нас это хорошо, потому что мы готовились к худшему.



— Российские силы на Донбассе несколько рассеяны: есть Мариуполь, где продолжаются бои; есть Луганская область, Кременная — там был частично взят контроль над городом; другие села. Армия РФ не сконцентрировала свои силы в одном месте, например, на взятии Мариуполя?

— Да, действительно, Мариуполь продолжает отвлекать часть сил Российской Федерации. Также мы пытаемся атаковать российские войска на границе Херсонской и Николаевской областей, чем не даем им возможности перебросить эти войска на восток. И в районе Харькова мы стараемся наносить огневое поражение, а они пробуют атаковать. То есть там тоже есть часть сил.

Они немного рассеяны, но все равно сосредоточили основные усилия на двух направлениях — это на Изюм-Славянск и Гуляйполе-Краматорск. Они хотят пойти такими двумя клиньями на Славянск и Краматорск — с юга и с севера. На сегодняшний день пока мы держим позиции, и у них нет успеха в продвижении на этих направлениях.



— Как тогда будет развиваться ситуация дальше? Приближается сакральная для Путина дата — 9 мая. Что они могут преподнести как победу, если ее не будет такой очевидной?

— Очень сложно сказать. Дело в том, что сегодня в Кремле назревает конфликт между Путиным и Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации. Путин требует скорых побед, а в Генеральном штабе понимают, что побед, тем более скорых, никак не удается достичь. Даже была попытка донести до Путина мнение, что нужно отказаться от этого наступления для того, чтобы сохранить хотя бы какую-нибудь боеспособную часть ВС РФ. Но Путин не изменил своего мнения и сказал, что нужно продолжать, все идет по плану, «давайте победу». Думаю, что это может повлечь за собой безумный кризис управления в РФ, прежде всего в Министерстве обороны.

— Как правило, говорят эксперты, наступающая сторона должна количественно преобладать хотя бы в три раза. Похоже, что на Донбассе личный состав украинской и российской армий почти соизмеримы. Что вы об этом можете сказать?

— Если принимать общую численность сторон, участвующих в этом вооруженном противостоянии, то она действительно на сегодняшний день возможно даже в некоторых местах в нашу пользу. Но на тех направлениях, где они пытаются прорвать нашу оборону, они создали численное преимущество 1:5.

Но понимаете, воюют не числом, а умением: их численное преимущество нивелируется огневыми возможностями и боеспособностью наших Вооруженных сил, поэтому они не увенчаются успехом. В целом же сегодня по численности примерно паритет.

— Вы допускаете, что наступление российской армии на Донбассе провалится и будет сценарий, например, как в Киевской области, когда придется собираться и уходить?

— Это и есть наша главная цель. Наша главная цель, во-первых, удержать оборону на рубежах, на которых мы стоим, и нанести как можно большее огневое поражение российским войскам. Минимальная задача — полностью лишить их наступательного потенциала. А потом возникает следующая задача — это переход к третьей фазе и начало контрнаступательных действий по освобождению наших территорий. То есть [сначала] максимальное истощение ВС РФ, а затем начало освобождения территории Украины.

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