Эксперты увидели признаки истощения российской армии — NYT 28 июля, 11:05 Эксперты рассказали о признаках истощения армии РФ (Фото:Генштаб)

Западные эксперты стали замечать признаки истощения российской армии, сообщает The New York Times.



Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Бен Барри отметил, что «Россия собрала то, что я называю паровым катком», имея в виду свою военную мощь.

Видео дня

«Мы не знаем, в какой момент Россия выдохнется», — отметил он.

РФ набрала силу с апреля, когда диктатор России Владимир Путин сделал восточную часть Донбасса центром своей захватнической кампании.

Барри сказал, что критический вопрос заключается в том, достигнет ли Москва «кульминационной точки» — точки, в которой «наступление исчерпает запасы или понесет столько потерь, что его невозможно будет продолжать».

Есть некоторые свидетельства того, что такой момент может приближаться.

Издание отмечает, что за несколько недель российские наступательные операции не принесли значительных стратегических успехов.

Газета предполагает, что РФ могла намеренно медленно наращивать темпы, но профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии Филлипс О’Брайен, сказал, что количество ее артиллерийских ударов по Донецкой области также снизилась.

Данные со спутников NASA, которые обнаруживают пожары и тепловые аномалии по всему миру, показывают, что российские дальнобойные обстрелы значительно сокращаются.

Одним из возможных объяснений такого снижения является влияние недавно развернутых ракетных систем HIMARS, которыми Украина наносила удары по российским складам боеприпасов за линией фронта.

В то же время действия Украины на юге вынуждают Россию обращать туда повышенное внимание. Москва увеличивает количество ракетных ударов, чтобы сорвать украинское контрнаступление.

В недавнем отчете лондонского Королевского института объединенных вооружений говорится: «То, что может стать серьезным испытанием для вооруженных сил обоих стран, похоже, быстро приближается».

«Украинские силы стягивают войска вокруг Херсонской области для контрнаступления, которое на сегодняшний день может стать самой амбициозной попыткой страны вернуть себе территорию. Для Москвы эта битва станет проверкой ее стойкости», — отмечают исследователи.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.