Хватит на 1−2 месяца. Военный эксперт оценил запасы техники РФ и назвал их «ахиллесовой пятой российской армии» 5 июля, 15:57 Премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский на выставке поврежденной российской техники в Киеве (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

«Они реально теряют возможность снабжать армию именно техникой. Те танки, артиллерия, которые у них хранились, — они смогут вытащить 10−15%. Это немало, это, скажем, 300−500 танков. То есть, в перспективе 1−2 месяцев у них будет возможность пополнять армию техникой. И удары по противнику надо наносить, именно выкашивая его технику — это его ахиллесова пята», — заявил он.

Видео дня

По словам Рустамзаде, Россия не сможет пополнять «свои потери в технике, в артиллерии, в РСЗО, в самолетах», и на эту ахиллесову пяту «украинская армия должна давить».

«Возможности России с каждым днем все меньше и меньше», — подчеркнул военный эксперт.

По данным Генштаба ВСУ с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты лишились более 10 тысяч единиц техники.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.