Хватит на 1−2 месяца. Военный эксперт оценил запасы техники РФ и назвал их «ахиллесовой пятой российской армии»
Премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский на выставке поврежденной российской техники в Киеве (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Офицер вооруженных сил Азербайджана и военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью журналистке Елене Трибушной назвал запасы техники "ахиллесовой пятой российской армии".
«Они реально теряют возможность снабжать армию именно техникой. Те танки, артиллерия, которые у них хранились, — они смогут вытащить 10−15%. Это немало, это, скажем, 300−500 танков. То есть, в перспективе 1−2 месяцев у них будет возможность пополнять армию техникой. И удары по противнику надо наносить, именно выкашивая его технику — это его ахиллесова пята», — заявил он.
По словам Рустамзаде, Россия не сможет пополнять «свои потери в технике, в артиллерии, в РСЗО, в самолетах», и на эту ахиллесову пяту «украинская армия должна давить».
«Возможности России с каждым днем все меньше и меньше», — подчеркнул военный эксперт.
По данным Генштаба ВСУ с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты лишились более 10 тысяч единиц техники.
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