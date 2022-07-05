Хватит на 1−2 месяца. Военный эксперт оценил запасы техники РФ и назвал их «ахиллесовой пятой российской армии»

5 июля, 15:57
Премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский на выставке поврежденной российской техники в Киеве (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский на выставке поврежденной российской техники в Киеве (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Офицер вооруженных сил Азербайджана и военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью журналистке Елене Трибушной назвал запасы техники "ахиллесовой пятой российской армии".

«Они реально теряют возможность снабжать армию именно техникой. Те танки, артиллерия, которые у них хранились, — они смогут вытащить 10−15%. Это немало, это, скажем, 300−500 танков. То есть, в перспективе 1−2 месяцев у них будет возможность пополнять армию техникой. И удары по противнику надо наносить, именно выкашивая его технику — это его ахиллесова пята», — заявил он.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=LQYCKSHR81U

По словам Рустамзаде, Россия не сможет пополнять «свои потери в технике, в артиллерии, в РСЗО, в самолетах», и на эту ахиллесову пяту «украинская армия должна давить».

Читайте также:
ВСУ показали, как одним точным выстрелом лишили РФ ЗРК Панцирь-С стоимостью $15 млн — видео

«Возможности России с каждым днем все меньше и меньше», — подчеркнул военный эксперт.

По данным Генштаба ВСУ с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты лишились более 10 тысяч единиц техники.

https://www.youtube.com/embed/2dLW9F5iDQU
Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Украина-Россия Военная техника Российская военная техника Российско-украинская война Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дмитрий Орешкин
Российский политолог
Сложная задача. Что изменилось между Путиным и Лукашенко

Путин точно так же хочет подгрести себе под брюхо Беларусь, как и Украину

5 июля, 15:25
Мнения
Донецк после обстрела. 19 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
«Сохранили паспорт Украины» /
Протесты и настроения в оккупированных городах Донбасса — интервью с Гармашем
5 июля, 13:22
Страны
Виктор Шевченко
Совладелец группы логистических компаний ZAMMLER
Транспортный безвиз Украины с ЕС: Преимущества и подводные камни

Случилось то, чего многие годы ждали украинские перевозчики и экспортеры — Мининфраструктуры подписало соглашение с ЕС о либерализации автомобильных перевозок. В народе его окрестили «транспортным безвизом».

5 июля, 10:18
Эксперты
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X