«Это было ошибочно и наивно». Никто не ожидал, что РФ имеет такую дикую, варварскую армию — интервью с бывшим советником командующего войсками США 17 августа, 18:22 NV Премиум Военный аналитик Марк Войджер (Фото:Mark Voyger / Facebook)

Марк Войджер — военный аналитик, старший научный сотрудник Центра европейского политического анализа в США, а также бывший советник командующего войсками США.

В интервью Radio NV он рассказал, затягивают ли США с предоставлением Украине истребителей F-16 и почему страны НАТО оказались не готовы к такой войне, которую развязала Россия против Украины.

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— Насколько я знаю, Марк, вы были советником командующего войсками Соединенных Штатов Америки в свое время. Неужели?

— Это правда. Также сейчас я директор магистерской программы в Американ Юниверсити в Киеве.

— The Wall Street Journal написал, что обучение украинских пилотов завершится не раньше, чем летом следующего года. Почему, по вашему мнению, происходит вот это затягивание с передачей Украине F-16, с обучением пилотов? Действительно ли это затягивание объективно?

— Здесь есть один вопрос, отдельный, я бы сказал. В техническом плане: обучение пилотов [будет длиться] около шести месяцев. Это технологическое время. Я очень надеюсь, что, когда ваши пилоты начнут свое обучение, то смогут сократить это время до, возможно, четырех. Но это зависит также и от американских тренировочных организаций, а также и от ваших пилотов.

И еще вопрос — это уже политическая воля, политическое решение, когда передадут вам эти F-16; кто, какая страна.

Знаем, что в Америке администрация Джо Байдена, к сожалению, очень затягивала, очень опоздала с этим процессом. Мы, друзья Украины, — специалисты, бывшие военные чиновники, генералы, дипломаты — уже почти полтора года пишем, говорим и пытаемся давить на общественное мнение в Америке, чтобы эти самолеты и другие системы попали быстрее в Украину.

К сожалению, есть политические заботы очень странные, на мой взгляд, — об угрозе эскалации с Россией. Существует теория, что администрация Байдена действительно не хочет, чтобы казалось, что Америка поставляет уже очень современные системы, очень мощные. Но, я думаю, что это вопрос времени.

У политиков такая странная логика существовала и в отношении поставок HIMARS и других систем, и танков. Мы начали с поставок ручных противотанковых гранатометов, а уже сейчас говорим о F-16, ATACMS и других.

Очень надеюсь, что политическое решение будет принято. Конгрессмены — и республиканцы, и демократы — многие из них давят на Администрацию. И просто особенность американской системы, что надо постоянно писать, говорить, убеждать. В конце концов, в 99% [случаях], то, что вы хотите, я думаю, вы получите.

Просто, к сожалению, самолеты не попадут в [конец этого наступления]. Это очень странно и неправильно, потому что натовская, американская доктрина всегда требует использования самолетов и превосходства в воздухе. Это просто аксиоматический элемент западной военной доктрины.

— Вопрос: когда? The Wall Street Journal пишет, что это будет лето следующего года. Это выглядит очень далекой перспективой. Но у нас, в Украине, уже сложилось такое мнение, что это попытки политического хода от администрации американского президента — передав самолеты, сделать так, чтобы увеличить возможности украинской армии, которые за несколько месяцев смогут достичь значительных успехов. И это добавит политического потенциала предвыборной кампании Джо Байдена. Вы с таким тезисом согласны?