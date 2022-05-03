Восстановить будет сложно. Армия РФ значительно ослабла в результате вторжения в Украину — Минобороны Британии

3 мая, 10:12
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Российская армия значительно ослабла, а ее восстановление будет сложным (Фото:Генштаб)

Российская армия значительно ослабла, а ее восстановление будет сложным (Фото:Генштаб)

По информации Министерства обороны Великобритании, в результате вторжения в Украину российская армия сейчас гораздо слабее, как материально, так и концептуально.

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В британском оборонном ведомстве отметили, что за период с 2005 по 2018 год оборонный бюджет России увеличился примерно вдвое за счет инвестиций в несколько высококачественных воздушных, наземных и морских средств. С 2008 года это лежало в основе масштабной программы военной модернизации.

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«Однако модернизация ее физического оборудования не позволила России доминировать в Украине. Неудачи как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении не позволили ей превратить численную мощь в решающее преимущество», — говорится в сообщении.

В Минобороны Британии подчеркнули, что восстановление армии РФ от последствий войны в Украине будет затруднено из-за санкций.

«Это будет иметь длительное влияние на способность России развертывать обычную военную силу», — добавили в ведомстве.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1521365925626359808
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Великобритания Армия России Украина Война России против Украины

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