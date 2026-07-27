Второе подобное решение за лето. Путин увеличил численность армии РФ на 25 тысяч человек

Российский диктатор Владимир Путин в понедельник, 27 июля, вновь подписал указ, увеличивающий штатную численность армии РФ на 25 тысяч человек. Это уже второе подобное решение с начала лета.

Соответствующий документ Минобороны РФ обнародовало в своем Telegram-канале.

Согласно указу, штатная численность вооруженных сил России устанавливается в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих.

Реклама

В документе говорится, что такое решение было принято в связи с созданием военно-строительных подразделений.

Кроме того, данным указом устанавливается предельная численность центрального аппарата Минобороны РФ в количестве 13 400 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий), в том числе федеральных государственных гражданских служащих — 4 930 человек.

Документ вступит в силу с 1 августа 2026 года.

Предыдущий подобный указ Путин подписал 12 июня. Этим указом он увеличил штатную численность вооруженных сил России почти на 10 тысяч человек.