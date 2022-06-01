Армия РФ повторяет на востоке Украины свои ошибки, совершенные в начале вторжения — Пентагон 1 июня, 09:37 Цей матеріал також доступний українською В Пентагоне заявили о снижении боевой мощи российской армии (Фото:Генштаб)

Высокопоставленные чиновники Пентагона заявили, что российские военные, разбитые и деморализованные после трех месяцев войны, повторяют те же ошибки на востоке Украины, которые совершили в начале полномасштабного вторжения.



Война России против Украины — главные события 1 июня

Представитель Пентагона отметил, что «медленный и постепенный» темп изнуряет российскую оккупационную армию, а их общая боевая мощь уменьшилась примерно на 20 процентов, сообщает The New York Times.

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Американские официальные лица сказали, что вскоре после своего назначения генерал Александр Дворников попытался заставить разрозненные воздушные и наземные подразделения координировать свои атаки. Но последние две недели его не видели, и некоторые чиновники начали сомневаться в том, что Дворников по-прежнему отвечает за военные действия.

Российские пилоты продолжают демонстрировать то же поведение, «не подверженное риску», как и в первые недели войны. Они пролетают границу, наносят удары, и быстро возвращаются на территорию России. Фактически они не прикрывают свои войска из воздуха. Поэтому Россия до сих пор не получила никакого преимущества в небе, отметили в Пентагоне.

Российские военные добились определенного прогресса на востоке, где сконцентрированная огневая мощь и короткие пути снабжения помогли им вести ожесточенные бои в последние дни.

В то же время Украина оттесняет оккупантов на север и восток от Харькова, в некоторых случаях обратно в Россию, угрожая отрезать пути снабжения.

По словам чиновников, перекрытие линий снабжения к востоку от Харькова поставит российские войска в такое же положение, в котором они находились после наступления на Киев в начале войны.

К тому же российские военные придерживаются доктринального метода советского образца, согласно которому ниже по рангу офицеры не имеют права указывать на недостатки стратегии или самостоятельно вносить коррективы.



В Пентагоне также считают, что российские силы, разбитые при первом неудачном наступлении, слишком быстро перебросили в бой на восток — они не успели восстановиться.

Начав штурм Донбасса, Россия использовала мощные артиллерийские удары, но необходимого танкового наступления за этим не последовало. Это означает, что Россия может столкнуться с трудностями, пытаясь удержать достигнутое.

Бывший высокопоставленный представитель Пентагона по вопросам Украины и России в администрации Барака Обамы Эвелин Фаркас сказала, что кремлевский диктатор Владимир Путин слишком вовлечен в войну.

«Мы знаем, что если у вас президент, который вмешивается в выбор целей и оперативные военные решения, это прямой путь к катастрофе», — сказала Фаркас.

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