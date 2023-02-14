Армии РФ приказали наступать на большинстве направлений, но ей не хватает боевой мощи — британская разведка 14 февраля, 10:00 Оккупанты не собрали достаточно сил для оперативного прорыва (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

По данным британской разведки, оккупационные войска РФ получили приказ наступать на большинстве направлений, но у них нет для этого боевой мощи.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что за последние три дня группа Вагнера добилась новых небольших успехов на северной окраине Бахмута, в том числе в селе Красная Гора.

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Однако в этом районе продолжается организованная украинская оборона. Тактическое продвижение российских войск к югу от Бахмута, вероятно, не достигло значительного прогресса.

Кроме того, в секторе Сватово-Кременная в Луганской области российские силы предпринимают постоянные усилия по ведению наступательных действий, хотя каждая локальная атака остается слишком малочисленной для достижения значительного прорыва.

«Россия, вероятно, стремится свести на нет некоторые успехи, достигнутые украинскими силами в течение сентября-ноября 2022 года: существует реальная возможность того, что их ближайшая цель — продвижение на запад к реке Жербец» — говорится в сообщении.

Как отметили в разведке, текущая оперативная картина свидетельствует о том, что российские силы получают приказы на продвижение в большинстве секторов, но они не накопили достаточной наступательной боевой мощи на каком-либо одном направлении для достижения решающего эффекта.