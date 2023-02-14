Армии РФ приказали наступать на большинстве направлений, но ей не хватает боевой мощи — британская разведка

14 февраля, 10:00
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Оккупанты не собрали достаточно сил для оперативного прорыва (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Оккупанты не собрали достаточно сил для оперативного прорыва (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

По данным британской разведки, оккупационные войска РФ получили приказ наступать на большинстве направлений, но у них нет для этого боевой мощи.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что за последние три дня группа Вагнера добилась новых небольших успехов на северной окраине Бахмута, в том числе в селе Красная Гора.

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Однако в этом районе продолжается организованная украинская оборона. Тактическое продвижение российских войск к югу от Бахмута, вероятно, не достигло значительного прогресса.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1625384645402427393

Кроме того, в секторе Сватово-Кременная в Луганской области российские силы предпринимают постоянные усилия по ведению наступательных действий, хотя каждая локальная атака остается слишком малочисленной для достижения значительного прорыва.

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«Россия, вероятно, стремится свести на нет некоторые успехи, достигнутые украинскими силами в течение сентября-ноября 2022 года: существует реальная возможность того, что их ближайшая цель — продвижение на запад к реке Жербец» — говорится в сообщении.

Как отметили в разведке, текущая оперативная картина свидетельствует о том, что российские силы получают приказы на продвижение в большинстве секторов, но они не накопили достаточной наступательной боевой мощи на каком-либо одном направлении для достижения решающего эффекта.

https://www.youtube.com/watch?v=dA3zKpnWwNo
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Великобритания Разведка Армия России Наступление Война России против Украины

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