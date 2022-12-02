Армия РФ не может наступать: в британской разведке назвали причину 2 декабря, 10:01 В британской разведке объяснили, почему армия РФ не может наступать (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

По данным британской разведки, нехватка боеприпасов у российских оккупационных войск является одним из основных факторов, из-за которых они не могут возобновить наступательные операции.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что вывод войск РФ с западного берега Днепра в прошлом месяце предоставил Вооруженным силам Украины возможность нанести удар по дополнительным российским логистическим узлам и коммуникациям.

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Эта угроза, скорее всего, побудила российских специалистов по логистике переместить узлы снабжения, в том числе железнодорожные перевалочные пункты, дальше на юг и восток.

Российским подразделениям логистики необходимо будет проводить дополнительную трудоемкую погрузку и разгрузку с железнодорожного на автомобильный транспорт.

Затем этот транспорт будет уязвим для украинской артиллерии при снабжении российских передовых оборонительных позиций.

«Нехватка боеприпасов в России, усугубляемая этими проблемами логистики, вероятно, является одним из основных факторов, ограничивающих в настоящее время потенциал России для возобновления эффективных крупномасштабных наступательных наземных операций», — говорится в сообщении.

Накануне Генштаб сообщал, что российским военным запретили подгонять эшелоны с техникой и боеприпасами близко к линии фронта после ударов ВСУ.