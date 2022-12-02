Армия РФ не может наступать: в британской разведке назвали причину

2 декабря, 10:01
Поделиться:
В британской разведке объяснили, почему армия РФ не может наступать (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В британской разведке объяснили, почему армия РФ не может наступать (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

По данным британской разведки, нехватка боеприпасов у российских оккупационных войск является одним из основных факторов, из-за которых они не могут возобновить наступательные операции.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что вывод войск РФ с западного берега Днепра в прошлом месяце предоставил Вооруженным силам Украины возможность нанести удар по дополнительным российским логистическим узлам и коммуникациям.

Видео дня

Эта угроза, скорее всего, побудила российских специалистов по логистике переместить узлы снабжения, в том числе железнодорожные перевалочные пункты, дальше на юг и восток.

Читайте также:
Как Лукашенко пытается избежать участия Беларуси в войне и что означает вывод отдельных подразделений РФ из Запорожской области — ISW
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1598569686869938177

Российским подразделениям логистики необходимо будет проводить дополнительную трудоемкую погрузку и разгрузку с железнодорожного на автомобильный транспорт.

Затем этот транспорт будет уязвим для украинской артиллерии при снабжении российских передовых оборонительных позиций.

«Нехватка боеприпасов в России, усугубляемая этими проблемами логистики, вероятно, является одним из основных факторов, ограничивающих в настоящее время потенциал России для возобновления эффективных крупномасштабных наступательных наземных операций», — говорится в сообщении.

Накануне Генштаб сообщал, что российским военным запретили подгонять эшелоны с техникой и боеприпасами близко к линии фронта после ударов ВСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=o__MCbC9fMA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Великобритания Разведка Армия России Наступление Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X