Пропагандистские цели. Российские войска часто сообщают неправду о гибели или ранениях граждан США — посольство 20 апреля, 15:16 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Посольство США в Киеве сообщило, что российские войска часто сообщают неправду о гибели или ранениях граждан США в пропагандистских целях.

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В качестве примера посольство привело сообщение пропагандистов в Telegram о том, что якобы был убит «наемник из США, воевавший на стороне националистов в Мариуполе».

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В посольстве призывали людей осторожно относиться к любым подобным сообщениям.

«Напоминаем гражданам США не посещать Украину и немедленно уезжать из Украины, если это безопасно. США не отслеживают перемещение граждан США за границей», — говорится в сообщении.

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