Пропагандистские цели. Российские войска часто сообщают неправду о гибели или ранениях граждан США — посольство

20 апреля, 15:16
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Поддержи НВ

Посольство США в Киеве сообщило, что российские войска часто сообщают неправду о гибели или ранениях граждан США в пропагандистских целях.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

В качестве примера посольство привело сообщение пропагандистов в Telegram о том, что якобы был убит «наемник из США, воевавший на стороне националистов в Мариуполе».

Видео дня
https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1516745888701599745
Слушайте подкаст на эту тему

В посольстве призывали людей осторожно относиться к любым подобным сообщениям.

«Напоминаем гражданам США не посещать Украину и немедленно уезжать из Украины, если это безопасно. США не отслеживают перемещение граждан США за границей», — говорится в сообщении.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Пропаганда Посольство США в Киеве Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X