Израиль заявил о новом ракетном обстреле со стороны Ирана после объявленного Трампом прекращения огня

Армия обороны Израиля заявила о запуске ракет из Ирана , в нескольких районах страны была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении Государства Израиль», — сообщили израильские военные.

ЦАХАЛ призвал население продолжать выполнять инструкции Службы тыла. Военные отметили, что ведется перехват воздушных целей для устранения угрозы.

«Система обороны не является герметичной, поэтому необходимо продолжать следовать инструкциям Службы тыла», — добавили в ЦАХАЛе.

По данным Службы экстренной помощи, в результате обстрела погибли три человека: мужчина в возрасте около 40 лет, женщина около 30 лет и 20-летний мужчина. Еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести — от легких до средних.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

Axios уточняет, что прекращение огня должно было начаться в 00:00 по восточному времени (то есть в 7:00 24 июня по Киеву) К тому времени Израиль и Иран должны были завершить свои текущие военные миссии.

В ночь на 24 июня по киевскому времени Трамп утверждал, что сначала Иран должен начать прекращение огня на 12 часов, а затем это сделает Израиль. Через 24 часа будет объявлено об официальном завершении войны.

Израильская операция против ядерного потенциала Ирана началась 13 июня. За это время страны обменялись ударами, которые насчитывали сотни ракет и БпЛА. По данным местных СМИ по состоянию на 18 июня, в Израиле в результате иранских обстрелов погибли 24 человека и более 500 — получили ранения. Иран заявлял о гибели в своей стране по меньшей мере 224 человек, среди них — высокопоставленные чиновники, ядерщики и военные.

Президент США Дональд Трамп уже несколько дней публично размышляет над тем, стоит ли нанести удар по Ирану, который почти неделю ведет войну с Израилем, пишет Bloomberg.

18 июня Трамп сказал журналистам, что у него есть «идеи, что делать», но он хочет принять «окончательное решение за секунду до того, как оно будет нужно», поскольку ситуация на Ближнем Востоке является изменчивой. В то же время представитель Белого дома заявил, что все варианты остаются на столе.