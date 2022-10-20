Армия Беларуси может попытаться оттянуть украинские силы с востока и юга страны — Кирби 20 октября, 23:28 Войска Беларуси могут попытаться оттянуть ВСУ (Фото:Минобороны Беларуси)

Войска Беларуси могут попытаться оттянуть ВСУ с фронта на востоке и юге страны, сообщил координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Об этом пишет журналист Голоса Америки Остап Ярыш в Twitter.

«Одна из тактик Беларуси может заключаться в том, чтобы посмотреть, смогут ли они заставить Украину применить живую силу на северной границе, чтобы отвлечь украинские силы, чтобы они не могли быть использованы в других местах на востоке или юге», — рассказал Кирби.

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10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко сказал, что основу группировки будут составлять Вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.