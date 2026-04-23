Гендиректор Rheinmetall заявил, что его слова об украинских дронах и «домохозяйках» неправильно передали

Армин Паппергер дистанцировался от своих слов об «украинских дронах, которые делают домохозяйки» (Фото: rheinmetall)

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что его слова об украинском производстве дронов были неправильно переданы журналистами.

Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу n-tv, сообщает DW.

Паппергер отметил, что его высказывания подали в ложном контексте.

«Вы же знаете, как это бывает с американскими журналистами», — сказал гендиректор Rheinmetall.

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По его словам, он уже контактировал со многими украинскими политиками, которые поняли, что ситуацию восприняли «совершенно неправильно».

«Мы имели три тезиса. Это были: Rheinmetall не делает квадрокоптеры и не будет делать их в будущем. Наши дроны собираются по принципу Click и Play, как в Lego. І: Украинские семьи помогают все вместе. Это все было связано совершенно иначе», — пояснил Паппергер.

Заявление Паппергера об украинских дронах было опубликовано в статье в The Atlantic 27 марта.

Журналист Саймон Шустер поинтересовался эффективностью украинских дронов, которые используют для уничтожения тяжелой бронетехники, составляющей основу бизнеса Паппергера.

«Это просто игра с Лего. Какая здесь инновация со стороны Украины? У них нет какого-то технологического прорыва. Они создают инновации с помощью своих маленьких беспилотников, и говорят: „Вау!“ — и это замечательно. Ну и хорошо. Но это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall», — сказал он.

Журналист отметил, что Украина производит больше дронов, чем любая другая демократическая страна, и привел примеры Fire Point и Skyfall. Впоследствии, когда он спросил, как это может повлиять на бизнес-модель Rheinmetall, Паппергер возмутился.



«Это украинские домохозяйки. У них на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация», — ответил СЕО Rheinmetall.

29 марта в Rheinmetall заявили об уважении к Украине. В концерне отметили, что особая заслуга Украины заключается в том, что она борется очень эффективно даже с ограниченными ресурсами.

30 марта президент Владимир Зеленский отреагировал на слова Паппергера: «Странно звучит. Если каждая домохозяйка Украины действительно может производить дроны, тогда каждая домохозяйка Украины может быть и гендиректором Rheinmetall. И я поздравляю наш украинский оборонно-промышленный комплекс с этим высоким уровнем».