Силам вторжения РФ остро не хватает личного состава: они столкнулись с дилеммой — Минобороны Британии 19 июля, 09:34 Российские силы вторжения в Украину столкнулись с проблемой нехватки личного состава (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По информации Министерства обороны Великобритании, российские силы вторжения столкнулись с острой нехваткой личного состава в Украине.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что Россия использует шесть отдельных армий для наступления на Донбассе. В полном составе перед вторжением эти формирования насчитывали примерно 150 тысяч человек личного состава.

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«В последние недели Россия часто действовала группами размером с роту численностью около 100 человек во время проведения наступательных операций в определенном секторе», — говорится в сообщении.

Россия изо всех сил пыталась поддерживать эффективную наступательную боевую мощь с самого начала вторжения, и эта проблема, вероятно, становится все более острой, отметили в британском Минобороны.

Кроме серьезной нехватки личного состава, российские планировщики сталкиваются с дилеммой: перебрасывать резервы на Донбасс или защищаться от украинских контратак на юго-западном херсонском направлении.

Россия заявила политической целью захват всей Донецкой области, но оперативный темп и скорость продвижения ее войск, вероятно, будут очень медленными без значительной оперативной паузы для реорганизации и переоснащения, добавили в ведомстве.



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