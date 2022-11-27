«Не будет на месте РФ океана». Как Армения пытается лавировать между Западом и Москвой — интервью с политологом 27 ноября, 12:05 Эксклюзив НВ Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите ОДКБ в Ереване, 23 ноября 2022 года (Фото:Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS)

Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване, в интервью Радио НВ рассказал, как официальный Ереван все чаще бросает вызов Москве и как при этом сохраняет дружественный нейтралитет в отношении России.

— Оценивая то, что произошло вчера в Ереване, понимаем, что Пашинян отказался подписывать коллективное решение ОДКБ по поводу помощи Армении. Насколько это серьезно, как вы оцениваете этот шаг?

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— Вы знаете, это проявление недовольства, которое есть в Армении вообще и в элитах в частности. Не первый раз оно выражается. На прошлом саммите ОДКБ, который в виртуальной форме проходил, было примерно то же самое, и опять были разногласия по этому поводу. Например, со стороны Лукашенко. То есть, ничего там особенно нового в этом нет, кроме того, что в середине сентября примерно была очередная эскалация на границе.

На границе уже не Карабаха с Азербайджаном, а собственно, Республики Армения с Азербайджаном. А Армения является членом ОДКБ, и здесь по букве договора если судить, то, в принципе, другие члены ОДКБ должны были бы оказать поддержку Армении. Этого, естественно, не было сделано. В общем, это недовольство выплеснулось в том числе и в том, что говорил Пашинян. Я не думаю, что произошло что-нибудь экстраординарное, но ситуация довольно понятная.

— При этом мы понимаем, что в начале октября в Праге была встреча премьер-министра Армении Пашиняна с президентом Азербайджана Алиевым. И там посредниками выступали президент Франции и глава Евросовета. Плюс помним о том, что Нэнси Пелоси также прилетела в Ереван.

То есть, мы видим со стороны Запада желание «разруливать» эту ситуацию и, возможно, сделать так, чтобы Армения отдалялась от России. Как вам кажется, можем ли мы говорить о каких-то подобных вещах, об отдалении в ближайшей или средней перспективе Армении от РФ?

— Я бы сказал, что мы видим это не только со стороны западных стран, мы видим это и со стороны Армении тоже. Действительно, это просто математически считается. Увеличилось количество контактов официальных лиц Армении и США, увеличилось количество контактов с европейцами, существует так называемый Брюссельский формат переговорный и т. д. Вы знаете, в Армении пытаются использовать все возможности для того, чтобы пытаться ситуацию… урегулировать вряд ли получится, но, как минимум, снизить риски.

И этот процесс идет, он достаточно интенсивный, он идет на разных площадках. В том числе и с Россией контакты продолжаются, было бы странно их прерывать совсем. Потому что Россия в нашем регионе тоже играет роль. Но это начинает, скажем вежливо, дополняться в том числе и другими процессами, связанными с каким-то вмешательством Запада.

Проблема тут не в том, один это процесс или много их, противоречат они друг другу или нет. А проблема в том, что всего этого влияния не хватает. То есть, политико-дипломатических методов не хватает для того, что купировать конфликт, остановить его, снизить риски возникновения широкомасштабной войны и так далее.

— А как вы относитесь к мнению о том, что России вообще не выгодно, чтобы этот конфликт между Азербайджаном и Арменией прекращался, наоборот им выгодно, чтобы этот конфликт все время был.